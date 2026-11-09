أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنَّنا "لا نراهن على تعديل في موقف الإدارة الأميركية، ولا نراهن على تغييرات في كيان العدو، لأنه عندما يتعلق الأمر بقضايانا، فإن موقفهم واحد"، مشددًا على أن "الذين راهنوا في لبنان على إدارة دونالد ترامب ووزير الخارجية الأميركية، وذهبوا بعيدًا في الخيارات السياسية، سواء في اتفاق الإطار أو في الترويج للضغوط والعقوبات الأميركية وللحرب "الإسرائيلية"، هم الذين سقطت رهاناتهم".

وقال: "نحن لم نراهن يومًا على تغيير في كيان العدو أو في الولايات المتحدة، ولكن هذا لا يعني أنه لم تحصل متغيّرات لها تأثير على لبنان والمنطقة، فالانتخابات الأميركية جاءت كتصويت ضد الحرب، ولو كانت إدارة "ترامب" ربحت الحرب على إيران، لجاءت النتائج مغايرة، وهذا بحدِّ ذاته تغيير في المعادلة التي ستفرضها إيران في المنطقة، ومن الطبيعي أن يتأثَّر لبنان بما حصل، لأنَّه ليس مفصولًا ولا معزولًا عمّا يجري في المنطقة".



كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة الطيري، وذلك في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.



وشدد النائب فضل الله على أن مواجهة الوضع القائم اليوم على أرض الجنوب يكمُن بالارتكاز على مبادئ محلية وإقليمية، أولها التمسّك بالمقاومة وبكل إمكانية وقدرة يمكن أن توفرها هذه المقاومة، ولا يوجد لنا في لبنان خيار للبقاء في بلدنا وتحرير الجنوب إلا التمسك بخيار المقاومة، وهذا مبدأ أساسي، علمًا أننا لسنا هواة سلاح، ولسنا هواة أن نقدم أبناءنا شهداء، ولكن الدولة في لبنان تخلت عن مسؤولياتها، فنحن نهوى الحياة العزيزة والكريمة،".

وتابع: "أما المبدأ الثاني، فهو أن تتخلى السلطة اللبنانية عن المسار الذي سلكته، وأن نعيد جميعًا إنتاج مسار وطني متفاهم عليه يمكن أن يستند إلى عوامل القوة الداخلية من أجل مواجهة هذا العدو "الإسرائيلي"، فيما المبدأ الثالث فيكمُن بضرورة أن يكون الرهان على شعبنا، وأن نتفاهم داخليًا من أجل أن ننضم إلى مسار "إسلام آباد"، وأن ينخرط لبنان فيه، وأن تعيد السلطة حساباتها من جديد، لأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُصرّ على أن يكون لبنان البند الأول في أي اتفاق جديد، وعليه، فإنه مع المقاومة والتفاهم الداخلي والاستناد إلى المعادلة الإقليمية التي تترسخ في المنطقة، يمكن لنا أن نطرد الاحتلال، وسنطرده من بلادنا ومن جنوبنا العزيز حتى لو بقيت المقاومة وحدها في الميدان".



وأشار النائب فضل الله إلى أنَّ عاملي القوة والتماسك في لبنان اللذين يمكن الاتكال عليهما لتحرير الأرض وحماية البلد، هما المقاومة والجيش اللبناني، ولذلك نرى هذه الحملة التحريضية عليهما، واستهدافهما من قبل من يريد العودة إلى أحلام الماضي بإنشاء دويلات طائفية ومذهبية، بما يشكِّل استجابة للمشروع "الإسرائيلي" الذي يريد أن يفتت المنطقة، ونحن من موقعنا الوطني سنمنع أيَّ مسٍّ بوحدة لبنان، ولن نسمح لأصحاب الخطاب التَّقسيمي بتخريب بلدنا وسنبقى الأحرص على استقراره وسلمه الأهلي، ولسنا خائفين على مستقبل مقاومتنا، ولا على صبر وتماسك شعبنا، إنَّما خوفنا على بلدنا من مثيري الفتنة، ومن الذين يُصرّون على الخطاب التقسيمي والفرز الطائفي والمذهبي والرهان على الخارج، ومحاولة المس بعناصر التماسك الداخلي والسلم الأهلي، وفي مقدمتها جيشنا الوطني، ولذلك فإننا نسمع دائماً اتهامات للجيش وحملات عليه، لأنه يؤدي واجبًا وطنيًا في حفظ السلم الأهلي، وفي عدم السير مع أصحاب المشاريع التقسيمية الفتنوية".

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