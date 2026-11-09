أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، تدمير أنظمة ملاحة تابعة للعدو الأميركي على الصخور الجنوبية لمضيق هرمز، مؤكدًا عدم تمكن أي سفينة من عبور الممر الجنوبي للمضيق منذ أمس الأحد.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مصدر في بحرية حرس الثورة الإسلامية، تأكيده اليوم الاثنين 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن أنظمة ملاحة تابعة للعدو على الصخور الجنوبية لمضيق هرمز دُمّرت، نافيًا عبور أي سفينة عبر الممر الجنوبي للمضيق منذ يوم أمس.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد حسين محبي، أن مضيق هرمز مغلق بالكامل، نافيًا صحة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيطرة الأميركية على المضيق.

ونقلت وكالة "دفاع برس" الإيرانية عن محبي قوله إن الحوادث التي تعرضت لها ناقلات نفط عديدة في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية تثبت كذب الادعاءات الأميركية، مشيرًا إلى أنه لم تتم إزالة أي ألغام حربية من المضيق، وأنه لا أحد يجرؤ على دخوله لتنفيذ عملية تطهير من الألغام.

وفي السياق أيضًا، أكد نائب محافظ هرمزكان للشؤون السياسية والأمنية، أحمد نفيسي، أن الهجوم الأميركي على مواقع في محيط جزيرة قشم بالخليج الفارسي مساء أمس لم يسفر عن أضرار في المناطق السكنية أو التجارية أو البنى التحتية.

وأوضح نفيسي أن المواقع المستهدفة تقع خارج المناطق السكنية والتجارية والمنشآت الخدمية، مشدداً على عدم تضرر البنى التحتية الحيوية والخدمية في الجزيرة.

وأضاف أن الأوضاع في جزيرة قشم تحت السيطرة، وأن الأجهزة الإغاثية والخدمية والتنفيذية في حالة تأهب قصوى.

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