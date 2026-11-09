أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أن القوات المسلحة الإيرانية بدأت في تبني عقيدة عسكرية جديدة؛ تستند إلى المراسيم الأخيرة الصادرة عن قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات جعلت من "الفعالية" و"تجاوز القيود الجغرافية" ركيزتين أساسيتين في العمليات العسكرية.

كما شدد العميد أكرمي نيا على: "أن التحول نحو العقيدة الهجومية المستندة لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية؛ يتطلب تغيير أساليب القتال واستخدام ترسانة أسلحة ملائمة"، موضحًا أن: "العقيدة السابقة كانت ترتكز على الدفاع والردع التعويضي ضمن نطاق جغرافي محدد، في ما تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز القدرات الردعية وتوسيع نطاق العمليات".

وأضاف: "إن هذه المفاهيم تُحوّل حاليًا إلى استراتيجيات تنفيذية، ستشكل الهيكل المستقبلي للجيش، مع تأكيد شمولية هذه العقيدة واعتمادها على القوة الروحية والدعم الشعبي والأسس الدينية".

في ما يتعلق بالجاهزية العملياتية، أشار العميد أكرمي نيا إلى أن عملية تغيير العقيدة تنطلق من الأسس النظرية والدروس المستفادة من الحروب القائمة والسابقة، لتصل في مراحلها النهائية إلى تحديد الهياكل التنظيمية والأسلحة المطلوبة؛ ما سيعزز من مستوى الردع الوطني.

ولفت العميد أكرمي نيا إلى عدم استقرار المشهد السياسي، في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مشيرًا إلى تداعيات خسارة الحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأميركي، وما تبع ذلك من تغييرات في التشكيلات الحكومية في الأراضي المحتلة.

وأوضح أنه على الرغم من أن هذه المتغيرات قد تخلص وفقًا للتحليل السياسي، إلى تراجع احتمالات نشوب مواجهة عسكرية، إلا أن برنامج تطوير القدرات القتالية والدفاعية للقوات المسلحة يمضي قدمًا من دون توقف، مؤكدًا أن العمل العسكري يستند بصفة أساسية إلى تنفيذ المهام والتدابير الصادرة عن قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سعت، في أعقاب مذكرة إسلام آباد، إلى استحداث ممر مائي بديل جنوب المضيق، مع توجيه شركات الشحن ومالكي السفن لاستخدامه، مشددًا على أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المذكرة وأنه كان من المفترض تفعيل الآليات والترتيبات الإيرانية المعنية بمتابعة شؤون المضيق وإجراء المفاوضات اللازمة مع الجانب العماني بهذا الشأن.

ولفت العميد أكرمي نيا إلى أن الإجراء الأميركي استهدف تجريد إيران من سيطرتها الجيوسياسية على المضيق وتحييد بند جوهري من بنود المذكرة، وهو ما دفع إيران لإصدار تحذيرات رسمية. إلا أن تجاهل تلك التحذيرات أدى إلى تعرض السفن غير الممتثلة للأنظمة والقوانين للمخاطر.

وعزا عدم الاستقرار الأمني في المنطقة إلى التدخلات الأميركية، موضحًا أن السفن التي تضطر لسلك ممرات غير آمنة نتيجة الضغوط الأميركية تواجه مخاطر الاصطدام بالألغام البحرية، وتتعرض لأضرار جسيمة، ما يلحق خسائر بشرية ومادية بشركات الشحن والنقل.

وأكد العميد أكرمي نيا إمكانية عبور مالكي السفن وشركات الشحن التجاري، عبر المسارات الآمنة المعتمدة، بالتنسيق مع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددًا على أن القوات المسلحة تضمن أمن تلك الطرق وسلامتها.

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