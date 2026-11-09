أستاذ جامعي وباحث في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، أُعنى بنشر المعرفة وتبسيط مفاهيم التكنولوجيا بلغةٍ سهلة تُناسب الجميع. أكتب لأجعل التقنية مفهومة وآمنة في حياتنا اليومية، ولأساهم في بناء وعي رقمي مسؤول.

نفتح هواتفنا للرد على رسالة، ثم نجد أنفسنا ننتقل بين المنشورات والمقاطع، من دون أن نتذكر السبب الذي دفعنا إلى فتحها. قد ننهي عملًا ضروريًا عبر إحدى المنصات، ثم نستمر في التصفح حتى يتجاوز الوقت ما خططنا له... وبين الاستخدام المقصود والاستمرار التلقائي، يبرز سؤال يستحق التأمل: هل تخدم عاداتنا الرقمية حياتنا، أم بدأت تزاحم ما يهمنا فيها؟

لذلك؛ لا بد من نقاش هذا السؤال في ما يتعلق بالرفاه الرقمي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية بوعي، والانتباه إلى أثرها في أنفسنا وفي المحيطين بنا.

يرتبط تقييم الاستخدام الرقمي غالبًا بعدد الساعات التي نقضيها أمام الشاشات. لكن الوقت وحده لا يقدم صورة كافية؛ فقد تتطلب طبيعة العمل متابعة المنصات، وقد نستخدمها للتعلم أو البحث عن معلومات أو التواصل مع أشخاص نحتاج إليهم. لهذا؛ تتضح الصورة عندما ننظر إلى غرض الاستخدام، والقيمة التي نحصل عليها، وما قد نخسره في المقابل.

يصبح الاستخدام إشكاليًا عندما يصاحبه ضرر في الحياة اليومية، مثل تأخير الواجبات المهنية أو تراجع الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية. قد يمتد هذا الضرر إلى الآخرين حتى عندما لا يشعر المستخدم بأنه متضرر. إذ إن الشخص المنهمك بهاتفه قد يرى أنه يمارس نشاطًا عاديًا، في حين هو يفتقد أبناؤه أو أفراد أسرته حضوره واهتمامه.

لذلك؛ فإن مراجعة علاقتنا بالأدوات الرقمية تشمل سؤالًا يتجاوز مقدار الوقت الذي نقضيه معها: ما الذي يتراجع في حياتنا بسبب هذا الاستخدام؟ فقد يكون الثمن مهمة تتأجل، أو حوارًا ينقطع، أو وقتًا عائليًا نكون فيه حاضرين بأجسادنا ومشغولين بانتباهنا.

تبدأ الخطوة الأولى نحو التوازن بملاحظة العادات اليومية. يمكن الإفادة من أدوات متابعة الاستخدام لمعرفة عدد مرات تفقد الهاتف والوقت الذي تستغرقه التطبيقات، كما تساعد المؤقتات في التنبه إلى مرور الوقت في أثناء التصفح. تكمن قيمة هذه الأدوات في تحويل عادة قد نمارسها تلقائيًا إلى سلوك نستطيع رؤيته ومراجعته.

قد نكتشف، مثلًا، أن نصف ساعة مضت في الانتقال بين المقاطع، من دون فائدة واضحة، وأن الدافع كان مجرد تغيير المزاج. عندها يصبح من المفيد أن نسأل أنفسنا عمّ أضافته هذه التجربة؟ وهل حققت ما كنا نحتاج إليه؟ الترفيه نفسه قد يكون غرضًا مشروعًا؛ والمراجعة هنا تتعلق بمدى رضانا عن التجربة والوقت الذي أخذته، وبقدرتنا على إنهائها حين نريد.

لذلك؛ لا بد من بناء مسار بسيط لاستعادة التوازن، يتمثل بتجديد الصلة بالذات واللحظة الراهنة والطبيعة والمحيط الاجتماعي. إذ إن التواصل المباشر مع الآخرين، والانتباه إلى تفاصيل الحياة اليومية، يمكن أن يمنحانا مساحة خارج التدفق المستمر للمحتوى والمعلومات. حتى الأنشطة البسيطة قد تساعدنا في إعادة توزيع اهتمامنا على جوانب حياتنا المختلفة.

كما تضيف الأبحاث بُعدًا آخر إلى هذه الصورة، هو أثر الإشعارات في الانتباه. في تجربة نشرها "ستوثارت وزميلاه"، في العام 2015، تسببت إشعارات الهاتف في إضعاف الأداء في مهمة تتطلب الانتباه، حتى مع مشاركين لم يتفاعلوا مباشرة مع أجهزتهم. تشير هذه النتيجة، ضمن حدود التجربة، إلى أن المقاطعة قد تبدأ بوصول التنبيه نفسه، قبل فتح الهاتف.

انطلاقًا من ذلك، يمكن ترجمة الوعي الرقمي إلى ترتيبات عملية قابلة للتجربة: تعطيل الإشعارات غير الضرورية، وتخصيص أوقات لمراجعة المنصات، وتفعيل وضع عدم الإزعاج في أثناء المهام التي تتطلب التركيز، مع السماح بالاتصالات المهمة بحسب الحاجة. يمكن أيضًا الاتفاق على أوقات أسرية يُترك فيها الهاتف جانبًا، فيحظى الحوار باهتمام كامل.

من التطبيقات العملية؛ كذلك أن نحدد هدفًا قبل فتح المنصة: الرد على رسائل، أو البحث عن معلومة، أو الاستمتاع بوقت ترفيهي محدد. بعد الانتهاء، نتوقف لحظة لنسأل إن كنا نريد الاستمرار فعلًا؟ هذه الوقفة القصيرة تجعل قرار المتابعة أكثر وعيًا، وتساعد في ملاحظة الانتقال من استخدام نختاره إلى تصفح يستمر بحكم العادة.

يمكن تقييم نجاح هذه التغييرات بما تحققه في حياتنا: إنجاز الواجبات في وقتها، وتحسين حضورنا مع الأسرة، وتقليل المقاطعات، والشعور بأن وقتنا يعكس أولوياتنا. إذ إن خفض عدد الدقائق يظل مؤشرًا محدودًا إذا لم يصاحبه تحسن في التجربة اليومية.

الرفاه الرقمي علاقة نراجعها باستمرار مع منصات التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية. تبدأ هذه العلاقة بمعرفة ما نريده منها، وملاحظة أثرها، ووضع حدود تناسب احتياجاتنا ومسؤولياتنا. عندما نحتفظ بقدرتنا على اختيار المحتوى وتحديد وقت الاستخدام والتوقف عنه، تصبح الأدوات الرقمية أكثر قدرة على خدمة الحياة التي نريدها.



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