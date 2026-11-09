كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مشروعًا استيطانيًا صهيونيًا جديدًأ، في الضفة الغربية المحتلة، يضم في مرحلته الأولى إنشاء 732 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفاعوت" الواقعة إلى الغرب من مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.

هذا؛ وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال نشرت، يوم أمس الأحد، عطاءً جديدًا للمشروع الاستيطاني يحمل العطاء الرقم 261/2026، ويشمل بناءً سكنيًا متعدد الطوابق إلى جانب استعمالات تجارية ومبانٍ ومؤسسات عامة، وفقًا للإعلان الأول المنشور في سجل سلطة ما يسمى بـ"أراضي إسرائيل".

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن التحقق المباشر من وثائق العطاء يُظهر تحديد السجل الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل موعدًا لفتح تقديم العروض، والثامن والعشرين من الشهر نفسه موعدًا لإغلاقها. وأشارت إلى أن العطاء السكني يتزامن ونشر العطاء غير السكني الرقم 263/2026 في الموقع نفسه، لتسويق قطعة للتجارة والتشغيل والمباني والمؤسسات العامة.

يُظهر اقتران الطرحين أن التوسع الاستعماري لا يقتصر على زيادة المباني السكنية، يشمل أيضًا توفير مكونات اقتصادية وخدمية تدعم استدامة المشروع وتكريسه على الأرض الفلسطينية، في محافظة بيت لحم.

ولفتت إلى أن طرح العطاءات يشكّل انتقالًا بالمشروع الاستيطاني من إقرار المخططات إلى تسويق الأراضي وفتح المجال أمام الشركات والمطورين للتنافس على استغلالها والبناء عليها، ما يهيئ لإبرام العقود وتنفيذ الوحدات والمرافق والبنية الاقتصادية والخدمية المرتبطة بها.

وقالت الهيئة: "إن نشر العطاء لا يعني بدء البناء فعليًا، لكنه يمثل خطوة عملية متقدمة نحو تحويل المخططات إلى وقائع على الأرض، ويُحتسب من تاريخ نشر إعلانه الأول، حتى إن لم تُنشر كراسته أو يبدأ استقبال العروض بعد".

كذلك تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والمستندة إلى مراجعة سجل ما يطلق عليها بـ"سلطة أراضي إسرائيل"، إلى نشر ما لا يقل عن 28 عطاءً لتسويق الأراضي في الضفة الغربية، ومنها القدس المحتلة، منذ مطلع العام 2026 وحتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، منها 18 عطاءً ذات مكوّن سكني تضمنت مجتمعة 7,815 وحدة استعمارية في مرات الطرح، إلى جانب عشرة عطاءات للاستعمالات غير السكنية.

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