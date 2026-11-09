قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "نحن نؤمن بالحوار والتفاوض؛ فالمنطق يقتضي أنه إذا كان بإمكاننا تأمين حقوقنا عبر الحوار، فيجب علينا تجنب الانجرار إلى الحرب. مع ذلك، لن نخضع أبدًا للإكراه أو البلطجة".

وأشار بزشكيان، في كلمة له خلال مراسم الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس شركة صناعات الألبان الإيرانية ("بكاه")، إلى المخططات والمؤامرات التي يحيكها الأعداء للإضرار بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "لقد وجّه قائد الثورة بإنهاء حال 'لا حرب ولا سلم'. نحن قادرون على خوض الحوار وحسم الأمر بكل عزة وكرامة.

كما أضاف: "لقد أكدت، في كلمتي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أننا، على الرغم من انفتاحنا على الحوار، والقائم على أساس العدالة والمساواة وتمسكنا بحقوقنا، لن نرضخ أبدًا للقوة".

وأكد ضرورة تحرير إدارة الصناعات الإنتاجية من هيمنة الدولة، فقال: "إن صمود البلاد واستقلالها يتحققان بزيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية. المدير الناجح والمتميز هو من يطمح للوصول إلى أعلى المعايير؛ إذ يجب أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق الأفضل، لنتمكّن من أداء مسؤولياتنا وتحقيق التقدم".

وأعرب بزشكيان عن قناعته الراسخة بأن إيران لا تقل شأنًا عن أي دولة أخرى، ولا ينقصها شيء مما تمتلكه الأمم الأخرى، قائلًا: "علينا تغيير نظرتنا لنصبح الأفضل. أنا هنا اليوم، أحمل على عاتقي مسؤولية خدمة البلاد وشعبها، وينبغي أن تكون رؤيتنا هي السعي لنكون الأفضل، فنصبح في كل يوم أفضل وأكثر كفاءة مما كنا عليه في اليوم السابق".

وشدد على ضرورة تحديد قدرات البلاد وإمكاناتها وخبرات كوادرها والاستفادة منها بفعالية، ما يتيح لهذه الطاقات أن تزدهر، مضيفًا: "بضمان مشاركة الجمهور وتعاونهم، وتكثيف جهودنا الذاتية، يمكننا تقليص الزمن اللازم لإنجاز الخطط والمشاريع وتحويلها إلى واقع ملموس". وقال: "حين نتخلى عن فكرة أننا أقل شأنًا من الآخرين، وحين تترسخ هذه القناعة في عقول مديرينا، سنحقق النجاح، وسيفشل أعداؤنا في بلوغ أهدافهم".

كما شدد بزشكيان على أنه من غير المقبول أن يواجه الشعب الإيراني الصعوبات في ظل ما تتمتع به البلاد من موارد وإمكانات وفيرة، وقال: "بصفتي مسؤولًا، لا يمكنني بأي حال من الأحوال القبول بأن يعاني أبناء هذا الوطن المشكلات؛ فواجبنا يحتم علينا حل هذه التحديات من خلال خدمة الناس.. لا يمكنني القبول بأن ينام أي فرد في هذا البلد وهو جائع، أو أن تعاني أسرة للحصول على الدواء الذي تحتاج إليه".

وأشار إلى أن أي مسؤول أو فرد يضحي بكل شيء من أجل سمعة بلاده وتحقيق قناعاته الشخصية، يستحق كل تقدير. وقال: "إذا تمكّنا من ترسيخ هذه الثقافة في المجتمع، فستنال إيران العزة والفخر. إذا كانت البلاد تواجه صعوبات في الوقت الراهن، فذلك نتيجة لأفعالنا نحن؛ وهي أفعال يتوجب علينا الآن تصحيحها".

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