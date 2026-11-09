في يومه الحادي عشر والأخير، أُسدل الستار على معرض أرضي، بطوفان جماهيري غير مسبوق استقبل 56 ألف زائر في يومٍ واحد، ليرتفع العدد الإجمالي لزوار المعرض طيلة أيامه الـ 11 إلى أكثر من 295 ألف زائر.

295 ألف بصمةِ وفاءٍ شهدت أن الضاحية الجنوبية لبيروت عامرة، وأن شريان الحياة فيها لا يُقطع. وتحوّلت الأرقام إلى وثيقة تاريخية وإعلان انتصارٍ لإرادة العيش والكرامة، وأن محاولات خنق هذه البيئة وتضييق الخناق عليها قد تكسّرت تمامًا أمام وعي الناس وتماسكهم.

هذا العدد غير المسبوق لزوار معرض أرضي شكل محطة جديدة أظهرت حجم الاستفتاء الشعبي الداعم لخيار المقاومة، ما دحض كل الحملات الإعلامية والإحصاءات والدراسات التي زعمت تغيّر المزاج الشعبي تجاهها.

في الضاحية الجنوبية، اختصر معرض أرضي إرادة مجتمع يصرّ على مواصلة الحياة وصناعة الفرص رغم كل التحديات. فالحضور الجماهيري اللافت، والإقبال على أجنحة العارضين، والتنوّع في المشاريع والمنتجات، عكست جميعها حاجة الناس إلى مثل هذه المساحات، وقدرة المبادرات المحلية على خلق فرص اقتصادية واجتماعية في وقت تغيب فيه الدولة عن القيام بدورها في احتضان أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة.

من قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، قدّم "أرضي" صورة مغايرة لكل محاولات اختزالها بالدمار والحرب. هنا حياة تنبض، وأيدٍ تعمل، وأبناء بيئة المقاومة يلتقون حول مبادرة تحمل إنتاجهم وتمنحهم مساحة للحضور، حيث كان الإقبال على المعرض تعبيرًا عن التفاف الناس حول بيئتهم ومقاومتهم، وإيمانهم بقدرتها على النهوض، وتمسّكهم بالحياة والإنتاج رغم الجراح.

عن النجاح اللافت والمميز لمعرض أرضي هذا العام، يتحدث المسؤول الإعلامي في مؤسسة جهاد البناء، الحاج عادل أحمد، لموقع العهد الإخباري، مؤكدًا أن المعرض استقطب أكثر من ربع مليون زائر و1600 عارض، مسجلًا للمرة الأولى خلال مسيرته الممتدة على مدى 12 عامًا هذه الأرقام على مستوى المشاركين والزوار.

ويشير في هذا السياق إلى أن معرض أرضي يواصل ترسيخ حضوره كمساحة وطنية جامعة، تلتقي فيها الحركة الاقتصادية مع التمسك بالأرض والإنتاج الوطني، لافتًا إلى أن إقامة المعرض هذا العام في موعده السنوي، رغم الدمار الذي لحق بمجمع سيد الشهداء (ع) جراء العدوان الصهيوني، تعكس الإصرار على استمرار الحياة والحركة الاقتصادية والتلاقي بين اللبنانيين، في مواجهة محاولات العدو تعطيل هذه المساحة التي يحتضن فيها المجمع المعرض سنويًا.

أكثر من ربع مليون زائر و1600 عارض

وبحسب أحمد، لم تقتصر خصوصية هذه الدورة على إقامة المعرض رغم الظروف الصعبة، بل تجلت أيضًا في اتساع المشاركة وارتفاع أعداد العارضين والزوار، إذ بلغ عدد المشاركين نحو 1600 عارض توزّعوا على 508 طاولات، قدموا من مختلف المناطق اللبنانية، من الجنوب والبقاع وكسروان وجبيل والشمال والجبل والضاحية الجنوبية، فيما بلغ عدد الزوار 295 ألف زائر على مدى 11 يومًا.

ويعكس هذا الحضور، وفقًا له، اتساع دائرة المشاركة وتحول "أرضي" إلى مساحة مفتوحة أمام مختلف الأطياف والمناطق اللبنانية، بعيدًا عن أي حصر بفئة أو بيئة معينة. فالمعرض بات ظاهرة اقتصادية وطنية تجمع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم، ويشكّل من خلال التنوع الذي يحتضنه تحت سقف مجمع سيد الشهداء (ع)، بمختلف الطوائف والألوان، عنوانًا من عناوين تعافي المجتمع اللبناني بكل مكوناته، وليس مجتمع المقاومة وحده.

ومن هذا المنطلق، فإن مشهد الزوار القادمين من مختلف المناطق والطوائف، واستمرار الإقبال حتى ساعات المساء، وصولًا إلى العاشرة ليلًا، يعكس حيوية الضاحية الجنوبية وحضور أهلها في شوارعها وأسواقها. وهو ما يدحض، بحسب أحمد، ما يُشاع عن خلوّ الضاحية من سكانها، إذ تعج بأهلها وزوارها، فيما تشهد الطرق المحيطة بالمجمع ازدحامًا مروريًا خانقًا نتيجة كثافة الوافدين إلى المعرض.

ويعتبر أن أهمية "أرضي" تتصل أيضًا بالدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤديه، من خلال دعم القرى والأرياف، وتوفير مساحة لتسويق الإنتاج المحلي، وإتاحة الفرصة أمام المزارعين والحرفيين والمنتجين لعرض أعمالهم والوصول إلى جمهور أوسع. كما يفتح المجال أمام المرأة لتعزيز حضورها في العمل والإنتاج، بما يدعم إسهامها الاقتصادي واستمرارية المشاريع الصغيرة والحرفية.

وفي هذا الإطار، يشكّل المعرض رافعة مساندة للاقتصاد اللبناني وركيزة في صناعة الاقتصاد المقاوم، وأحد عناصر تثبيت الناس في أرضهم، ولا سيما في قرى الحافة الأمامية، حيث يرتبط استمرار الإنتاج بحماية مصادر الرزق وتعزيز مقومات البقاء. وتبرز أهمية هذه المساحة أيضًا في إسناد العارضين من القرى الصامدة، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم ومواصلة أعمالهم رغم الظروف الصعبة.

ويتابع أحمد: "تتجلى هذه الإرادة بوضوح في مشاركة عدد من العارضين القادمين من قرى الحافة الأمامية الذين تعرضت منازلهم للتجريف وقراهم للدمار، وخسروا أرزاقهم ومصادر إنتاجهم، لكنهم لم يتخلوا عن العمل. فبعد انتقالهم من قراهم إلى قرى أخرى، واضطرار بعضهم إلى الانتقال مجددًا نتيجة الاعتداءات التي طاولت أماكن وجودهم الجديدة، عادوا إلى الزراعة والإنتاج، وشاركوا في المعرض حاملين منتجاتهم بأعلى مستويات الجودة".

وهي نماذج، بحسب أحمد، تعكس معنى التمسك بالأرض، حيث تتجاوز إرادة الناس الخسارة والدمار إلى إعادة الإنتاج واستئناف الحياة.

إلى جانب هذا الدور الاقتصادي، يحتل الحفاظ على التراث اللبناني والهوية الإنتاجية والثقافية مساحة أساسية في رسالة المعرض، من خلال دعم المنتج الوطني والمأكولات اللبنانية البلدية والمونة التراثية التي تختزن تاريخ القرى وذاكرة أهلها. وتشكل المونة البلدية والمنتجات التراثية القسم الأكبر من المعروضات، في مسعى يتجدد عامًا بعد عام لإبراز قيمتها وتعزيز حضورها في الأسواق، والتعريف بجودتها وأصالتها وفتح آفاق أوسع لتسويقها.

ووفقًا لأحمد، فإن دعم هذه المبادرات الحرفية والإنتاجية يسهم في صون المهارات المتوارثة والحفاظ على التراث من الاندثار، وهو ما يجعل المعرض مساحة تلتقي فيها حكايات الأصالة والذاكرة مع الجهود الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع ومقومات صموده. كما يشكل المزارعون والحرفيون والمنتجون ركيزة أساسية في حماية الإنتاج الوطني والريفي، من خلال تمسكهم بالعمل ومواصلة تقديم منتجاتهم رغم التحديات.

البيئة ملتفة حول المقاومة

وفي قراءة أوسع لهذا المسار، يرى أحمد أن تجربة المقاومة منذ عام 2000 وحتى اليوم أظهرت أن محاولات كسر عزيمة هذا المجتمع وبيئة المقاومة لم تنجح، وأن ارتباط الناس بأرضهم بقي راسخًا، كارتباط الدم بالجسد. فمع مرور السنوات، واصلت هذه البيئة إثبات قدرتها على الصبر والثبات والتمسك بمواقفها والتفافها حول المقاومة، فيما يشكل استمرار الناس في الزراعة والإنتاج وإعادة بناء مصادر رزقهم أحد أبرز مظاهر هذا التمسك.

ويعكس حجم المشاركة والإقبال الذي شهده معرض أرضي هذا العام، إلى جانب المبيعات اللافتة ومجيء الزوار والعارضين من مختلف المناطق اللبنانية، نجاح هذه التجربة وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والوطنية. فقد تحوّل المعرض إلى مساحة تجسد نبض الناس وتلاحمهم، وتجمع بين دعم الإنتاج وحماية التراث وترسيخ الانتماء إلى الأرض، بحيث تحمل المنتجات المعروضة حكايات جهد وصبر وإصرار على الاستمرار، والتأكيد على التمسك بخيار المقاومة.

فأرضي، كما يوضح أحمد، ليس مجرد مساحة للبيع والشراء، بل مساحة تعكس تمسك اللبنانيين بأرضهم وتراثهم وقدرتهم على إعادة إنتاج الحياة رغم التحديات، ورغم محاولات الاحتلال طمس الأرض والتراث والذاكرة بالتدمير والتهجير. وهي رسالة تختصرها حكايات العارضين والمزارعين والحرفيين، وتؤكد أن الأرض التي تُصان بالعمل وتُروى بالصبر وتزدان ببركة العطاء ستبقى عامرة بأهلها وخيراتها.

يُغلق معرض أرضي أبوابه هذا العام، لكنه يفتح باب مرحلة جديدة من الثبات والإنتاج. فلتسمع الدنيا بأسرها: زرعنا، بنينا، انتصرنا... وباقون والأرضُ تشهد.

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