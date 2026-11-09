قال الكاتب الأميركي ليون هدار، إن البيت الأبيض ولجان الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري وأصدقاءهم في وسائل الإعلام التابعة لمعسكر المحافظين عملوا جاهدين على مدار ثمانية أشهر لعدم التطرق إلى الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن الناخبين تطرقوا إلى هذا الموضوع بالنيابة عنهم.

وفي مقالة له نُشرت على موقع "Asia Times"، تحدث الكاتب عن دلالة الأرقام، لافتًا إلى استطلاع أجرته شبكة "NBC" لآراء الناخبين بعد خروجهم من صناديق الاقتراع، حيث تبين أن نسبة ٧٤٪ منهم اعتبروا أن الحرب مع إيران شكلت عاملًا حاسمًا في حساباتهم الانتخابية، موضحًا أن الديمقراطيين تمكنوا من كسب نسبة ٦٣٪ من أصوات هؤلاء.

كذلك، أضاف أن نسبة ما بين ٦٢ و٦٣٪ قالوا إن العمل العسكري ضد إيران كان قرارًا خطأً.

هذا، ولفت الكاتب إلى أن الديمقراطيين فازوا بمجلسي النواب والشيوخ، وإلى أنهم قلبوا المعادلة في أماكن كان يتطلب فوز الديمقراطيين فيها فضيحة أو معجزة، مثل تكساس وساوث كارولاينا وآيوا ونورث كارولاينا، بالإضافة إلى ميشيغان وماين. وأشار الكاتب إلى تغريدة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس التي قال فيها إن سبب خسارة الجمهوريين هو الحرب، وأن ترامب اعتبر أن ذلك صحيح إلى حد كبير، قبل أن يضيف بأنه مستعد لتكرار ما فعله.

وتابع الكاتب الأميركي أن إيران فعلت ما توقعته كل التدريبات التي أجراها البنتاغون لمحاكاة الحرب منذ حقبة الثمانينات، حيث تحركت باتجاه مضيق هرمز والبنية التحتية النفطية في منطقة الخليج، مردفًا أن سعر النفط ارتفع إلى ما يزيد عن ١٠٠$ مقابل البرميل، وسعر الوقود ارتفع إلى أكثر من ٤$ مقابل الغالون لأول مرة منذ عام ٢٠٢٢.

وأشار الكاتب إلى ما يقال عن أن السياسة الخارجية لا تحسم نتائج الانتخابات الأميركية، لافتًا إلى أنها تحسم النتائج عندما يكون للحرب أثرًا عند مضخة الوقود.

كذلك، ذكر الكاتب أن ترامب في عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٤ كسب أصوات الناخبين من الطبقة العاملة، والعديد من هؤلاء هم من المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، معتبرًا أن أحد أسباب كسب أصوات هؤلاء هو التعهد بإنهاء "الحروب الغبية" التي شنتها أسرة بوش والمحافظون الجدد والمؤسسة التي تدير السياسة الخارجية التي تضم كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقال إن هؤلاء الناخبين الذين أرسلوا أولادهم إلى العراق وأفغانستان اخذوا هذه الوعود على محمل الجد، وعلى هذا الأساس، جاءت النتائج الأكثر لافتة من المناطق الريفية.

وأكد أن الديمقراطيين في ولاية آيوا مثلًا، حمّلوا حرب ترامب على إيران مسؤولية تكلفة المعيشة، مضيفًا أنهم نجحوا في هذه المساعي.

ورأى الكاتب أن وزير الحرب بيت هيغسيث لم يقرر الذهاب إلى الحرب، بل إن ترامب اتخذ هذا القرار وبدعم من الكونغرس الذي لم يصوت لإعطاء التفويض، متحدثاً في الوقت نفسه عن تأييد "إسرائيلي" للحرب.

وتوقف الكاتب عند عامل التوقيت، حيث أشار إلى ما جاء في صحيفة "Wall Street Journal" خلال الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، وذلك عن أن واشنطن أبلغت الحلفاء الخليجيين بضرورة الاستعداد لحملة عسكرية مكثفة قصيرة الأمد بعد الانتخابات.

ولفت إلى أن القوات الأميركية استهدفت عشية الانتخابات جزيرة قشم الإيرانية قرب مضيق هرمز.

هذا، وتابع الكاتب أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وفق ما جرى تداوله أراد استئناف الحرب قبل الانتخابات "الإسرائيلية"، بينما فضل ترامب انتظار الانتخابات النصفية.

واعتبر أن الخطة بالتالي كانت عدم التطرق إلى الحرب حتى فرز الأصوات ومن ثم استئنافها، الا أن الناخبين كانوا سباقين.

وحول ما إذا كان الديمقراطيون سيصبحون حزب السلام، حذر الكاتب من التعويل على ذلك، مذكرًا بما حصل في عام ٢٠٠٦ عندما صوت الناخبون الغاضبون من الحرب في العراق لإعطاء الديمقراطيين الغالبية في مجلسي الكونغرس، مشيرًا إلى أن الغالبية الديمقراطية مولت وقتها الحرب في العراق، ووافقت على زيادة عديد القوات الأميركية في العراق، وترك موضوع الانسحاب من هذا البلد إلى الرئيس المقبل.

كذلك، تابع الكاتب أن قادة الحزب الديمقراطي ركزوا على تكلفة الحرب مع إيران على صعيد سعر الوقود، وليس على المنطق الإستراتيجي وراء الحرب، لافتًا إلى أن العديد منهم اشتكى من أن الإدارة الأميركية لم تقدم تعريفًا واضحًا للنصر، ليخلص إلى أن هذه اللغة يستخدمها من يريد إدارة الحرب بشكل أفضل وليس من يريد إنهاءها.

وفي الوقت نفسه، تحدث الكاتب عن استثناءات، مشيرًا في هذا السياق إلى فوز عبد الرحمن السيد في ولاية ميشيغان بعد ما أنفقت الجماعات الموالية لـ "إسرائيل" أكثر من ٤٠ مليون دولار ضده بالانتخابات التمهيدية والعامة.

كما لفت إلى أن بعض الديمقراطيين أصبحوا يتحدثون بالعلن عن تقليص المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، مشيرًا إلى أن ذلك ما كان يمكن تصوره قبل خمسة أعوام.

وبيّن الكاتب الأميركي أن كلًّا من زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز تعهدوا بوقف الحرب من خلال الاستفادة من سلطات الكونغرس في موضوع المال، فيما جيفريز حث ترامب على إنهاء الحرب قبل أن يبدأ الكونغرس الجديد عمله في كانون الثاني/يناير القادم.

غير أن الكاتب حذر من أن السلطة المالية لا تعني الكثير إلا إذا كان هناك استعداد للاستفادة منها ضد رئيس سيستخدم الفيتو ضد أي قرارات تتعلق بالحرب، موضحًا أن المسألة تحتاج إلى كسب أصوات أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين لم يتطرقوا إلى ذكر الحرب قبل يوم الانتخابات.

وتحدث الكاتب عن معاقبة الجمهوريين في عام ٢٠٠٦ بسبب الحرب في العراق، ومجددًا في عام ٢٠٢٦ بسبب الحرب مع إيران، حيث رأى أن حدوث هذا مرتين يعكس نمطًا متكررًا.

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