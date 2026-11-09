في أجواءٍ سادتها مشاعر الوفاء والاعتزاز بالتضحيات، وبمناسبة يوم الشهيد، أقامت الهيئات النسائية في الغازية لقاءً تكريميًا جامعًا لأمهات وزوجات الشهداء، تقديرًا لعطائهنّ الكبير وثباتهنّ وصبرهنّ، واستلهامًا من تضحياتهنّ معاني العزة والكرامة والصمود.

واستُهلّ اللقاء باستقبال عائلات الشهداء بحفاوة وترحيب، أعقبه فطور صباحي جمع الحاضرات حول مائدة المحبة والأخوة، في أجواء عكست روح التضامن والتقدير لهذه العائلات.

وتخلّل اللقاء عدد من الفقرات الإيمانية والوجدانية التي عبّرت عن الفخر بتضحيات الشهداء وصبر عائلاتهم، حيث قدّمت الأخت زينب نور الدين باقة من القصائد الشعرية المعبرة، فيما ألقت مسؤولة وحدة العمل النسائي، الحاجة أمل القطان، كلمة وجدانية تناولت فيها عظمة التضحيات ومنزلة الصابرين والصابرات.

واختُتم اللقاء بتوزيع لوحات تكريمية على أمهات وزوجات الشهداء، عربون وفاء وتقدير لعطائهنّ وثباتهنّ، ولما تمثّله هذه العائلات الأبيّة من عنوان للعزة والكرامة والصمود.

وفي الختام، وجّهت الهيئات النسائية الشكر إلى كل من شارك في هذا اللقاء، مؤكدةً الاعتزاز بأمهات وزوجات الشهداء، اللواتي يبقين سندًا ومصدر فخر ومجد.

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