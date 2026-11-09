كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

الهيئات النسائية في الغازية تكرّم أمهات وزوجات الشهداء بمناسبة يوم الشهيد
لبنان

الهيئات النسائية في الغازية تكرّم أمهات وزوجات الشهداء بمناسبة يوم الشهيد

2026-11-09 17:10
63

  في أجواءٍ سادتها مشاعر الوفاء والاعتزاز بالتضحيات، وبمناسبة يوم الشهيد، أقامت الهيئات النسائية في الغازية لقاءً تكريميًا جامعًا لأمهات وزوجات الشهداء، تقديرًا لعطائهنّ الكبير وثباتهنّ وصبرهنّ، واستلهامًا من تضحياتهنّ معاني العزة والكرامة والصمود.

واستُهلّ اللقاء باستقبال عائلات الشهداء بحفاوة وترحيب، أعقبه فطور صباحي جمع الحاضرات حول مائدة المحبة والأخوة، في أجواء عكست روح التضامن والتقدير لهذه العائلات.

وتخلّل اللقاء عدد من الفقرات الإيمانية والوجدانية التي عبّرت عن الفخر بتضحيات الشهداء وصبر عائلاتهم، حيث قدّمت الأخت زينب نور الدين باقة من القصائد الشعرية المعبرة، فيما ألقت مسؤولة وحدة العمل النسائي، الحاجة أمل القطان، كلمة وجدانية تناولت فيها عظمة التضحيات ومنزلة الصابرين والصابرات.

واختُتم اللقاء بتوزيع لوحات تكريمية على أمهات وزوجات الشهداء، عربون وفاء وتقدير لعطائهنّ وثباتهنّ، ولما تمثّله هذه العائلات الأبيّة من عنوان للعزة والكرامة والصمود.

وفي الختام، وجّهت الهيئات النسائية الشكر إلى كل من شارك في هذا اللقاء، مؤكدةً الاعتزاز بأمهات وزوجات الشهداء، اللواتي يبقين سندًا ومصدر فخر ومجد.

الكلمات المفتاحية
حزب الله يوم الشهيد الغازية الهيئات النسائية في حزب الله جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
الهيئات النسائية في الغازية تكرّم أمهات وزوجات الشهداء بمناسبة يوم الشهيد
الهيئات النسائية في الغازية تكرّم أمهات وزوجات الشهداء بمناسبة يوم الشهيد
لبنان منذ 12 دقيقة
فضل الله: المقاومة والجيش ضمانة التحرير والاستقرار
فضل الله: المقاومة والجيش ضمانة التحرير والاستقرار
لبنان منذ 4 ساعات
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية: اقتلاع العدو وسرقته لأشجار الزيتون جريمة حرب
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية: اقتلاع العدو وسرقته لأشجار الزيتون جريمة حرب
لبنان منذ 4 ساعات
العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة
العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الهيئات النسائية في الغازية تكرّم أمهات وزوجات الشهداء بمناسبة يوم الشهيد
الهيئات النسائية في الغازية تكرّم أمهات وزوجات الشهداء بمناسبة يوم الشهيد
لبنان منذ 12 دقيقة
أكثر من ربع مليون زائر لمعرض أرضي: الضاحية عامرة بأهلها وأبناؤها على عهد المقاومة
أكثر من ربع مليون زائر لمعرض أرضي: الضاحية عامرة بأهلها وأبناؤها على عهد المقاومة
خاص العهد منذ ساعتين
فضل الله: المقاومة والجيش ضمانة التحرير والاستقرار
فضل الله: المقاومة والجيش ضمانة التحرير والاستقرار
لبنان منذ 4 ساعات
الحاج حسن: خيار المقاومة باقٍ وعزيز ومنيع ومحصن بالتضحيات الجسام 
الحاج حسن: خيار المقاومة باقٍ وعزيز ومنيع ومحصن بالتضحيات الجسام 
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة