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عين على العدو

عين على العدو

"بلا ماء وبلا كهرباء".. منشورات باسم "حنظلة" تُوزّع شمال "تل أبيب"

2026-11-09 18:35
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فتحت الشرطة "الإسرائيلية" تحقيقًا عقب العثور على منشورات تهديد وُزّعت صباح الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في صناديق بريد بعناوين عدو في شمال "تل أبيب"، تضمّنت رمز استجابة سريعة (QR) يُحِيل إلى موقع مرتبط بمجموعة القراصنة الإيرانية "حنظلة"، وفق موقع "إسرائيل نيوز 24".

وقال الموقع إنّ "أفراد شرطة منطقة "اليركون" وصلوا إلى المواقع التي وردت بشأنها بلاغات، وأجروا عمليات تمشيط وجمعوا أدلة"، مضيفًا: "الشرطة تحقّق حاليًا في ظروف توزيع المنشورات ومضمون الرسائل التي تُحِيل إليها، ويشارك جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" (الشاباك) أيضًا في التحقيق".

وكانت "حنظلة" قد نشرت بيانًا على موقعها الإلكتروني أكّدت فيه أنّ "عشرات من ناشطيها تحرّكوا في "تل أبيب" خلال الليل وتنقّلوا من باب إلى باب، ووزّعوا مئات الآلاف من منشورات التحذير على السكان"، فيما ادّعى الموقع أنّه "لم يتم التحقق من هذه "المزاعم" بشكل مستقل حتى الآن".

وظهر على المنشورات شعار "حنظلة" إلى جانب الوسمين NoWater# وNoElectricity# وكذلك رابط لموقعها الإلكتروني، الذي نُشِر عليه "تحذير من احتمال الإضرار بالبُنى التحتية الحيوية في "إسرائيل"".

وتابع الموقع قائلًا: "زعمت "حنظلة" أنّه إذا استهدفت "إسرائيل" مجدّدًا منشآت الطاقة في إيران، فإنّها سترد باستهداف محطات الكهرباء ومصافي النفط ومنشآت تحلية المياه. وجاء في شعارتها أيضًا أنّ الرد قد يؤدّي إلى نقص في الكهرباء والمياه، وأنّ "المواطنين" "الإسرائيليين" سيضطرون إلى العيش في الملاجئ من دون خدمات أساسية".

وفي حين ختمت حنظلة بيانها بعبارة تحمل تهديدًا شديد اللهجة وهي: "لا كهرباء، لا ماء ولا أمل"، نقل الموقع عن الشرطة "الإسرائيلية" قولها إنّ "التحقيق مستمر"، داعيًة "كل من يصادف منشورات مماثلة" إلى "الإبلاغ عنها عبر مركز الطوارئ (رقمه الهاتفي) 100".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني تل أبيب فلسطين حنظلة
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