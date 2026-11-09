كشف موقع "بوليتيكو" عن اجتماع جرى بين كبار مموّلي الديمقراطيين الاشتراكيين" في منطقة مانهاتن في نيويورك، وذلك بعد يوم واحد من فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك.

وأوضح الموقع، في تقرير، أنّه "جرى (خلال الاجتماع) بحث كيفية البناء على فوز ممداني، وبأنّ الأطراف المجتمعة أنفقت ما يزيد عن 3.4 مليون دولار عبر لجنة عمل سياسي تحمل اسم “New Yorkers for Lower Costs” (نيويوركيون من أجل تكاليف أقل)، كما أضاف بأنّ الجهات المانحة الـ7 الرئيسية التي اجتمعت رأت في فوز ممداني دليلًا على أنّ الشارع يقف معهم في موضوع الممارسات "الإسرائيلية" في غزة، مشيرًا إلى أنّ "ممداني انتقد في حملته هذه الممارسات ورفض تأكيد حق "إسرائيل" بالوجود كـ"دولة يهودية"".

ونقل الموقع عن المتحدث باسم "نيويوركيون من أجل تكاليف أقل"، غريغ كرايغ، قوله إنّ "الهدف كان نقل تجربة ممداني إلى الانتخابات التمهيدية للكونغرس"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "الأطراف المجتمعة شملت رجال أعمال مسلمين أثرياء ناصروا مؤخرًا القضايا الفلسطينية"، مضيفًا: "الأطراف المجتمعة تمكّنت من جمع مبلغ 4.5 مليون دولار في هذا اليوم وحده"، ومنبّهًا إلى أنّ "هذا المبلغ كافٍ لتشكيل منظمة سياسية جديدة بهدف إعادة رسم كيفية تعاطي الحكومة الأميركية مع "إسرائيل"".

وذكر الموقع أنّ "هذه الأطراف أطلقت على نفسها اسم "American Priorities" (الأولويات الأميركية)، وذلك بهدف التعبير عن رفضهم للمساعدة العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل" ودعم حجتهم بأنّه من الأفضل إنفاق المال في الداخل، وركّزوا على هدف إسقاط مجموعة تُعتَبر من الأقوى والأفضل تمويلًا في أميركا، وذلك في إشارة إلى لوبي "آيباك" الداعم لـ"إسرائيل"".

وأشار إلى أنّ ""آيباك" كان أكبر خصم وفي الوقت نفسه نموذج يُقتَدى به بالنسبة إلى المجموعة الجديدة "American Priorities"".

وبحسب الموقع، فإنّ ""آيباك" أنشأ في أواخر عام 2021 لجنة عمل سياسي تابعة له تحت اسم "United Democracy Project" (مشروع الديمقراطية الموحدة)، والتي أنفقت 64 مليون دولار خلال دورتين انتخابيتين في ما بعد، إلّا أنّ الإجماع الموالي لـ"إسرائيل" الذي أسهم "آيباك" في إنشائه وتعزيزه كان قد بدأ يتفكّك بسبب الحرب في غزة، كذلك، فإن دور "آيباك" في الانتخابات التمهيدية لـ"الحزب الديمقراطي" أثار جدلًا".

ولفت الموقع الانتباه إلى أنّه" جرى إنشاء "مشروع الديمقراطية الموحدة" جزئيًا من أجل استغلال هذا التحوُّل، بيد أنّ نشوء هذه المجموعة كان من نتائج التحوُّل في رأي الشارع تجاه "إسرائيل" أكثر مما كان سبب هذا التحوُّل".

"آيباك" يعترف بالتحدّي

وأشار "بوليتيكو" إلى "تحوُّل إستراتيجي أعلن عنه "آيباك" باعترافه بأنّ هناك بيئة ناشئة تُعد من أكثر البيئات تحديًا في الذاكرة الحديثة"، فـ"هذا الإعلان جاء قبل أسابيع من الانتخابات وفي عام شهد خسارة ما يزيد عن 30 مرشحًا دعمهم "آيباك""، ونبّه من أنّ "المجموعة ستواجه كونغرسًا مختلفًا مطلع العام المقبل، حيث سيصل إلى الكونغرس 31 عضوًا من الغالبية الديمقراطية دعمهم "مشروع الديمقراطية الموحدة""، وفق "بوليتيكو".

أضاف الموقع: ""آيباك" وعلى مدار عقود منذ تأسيسه في حقبة الخمسينيات (من القرن الماضي) عمد إلى البقاء بعيدًا عن الأضواء، حيث لم ينفق بشكل مباشر على الانتخابات، بل عمل خلف الكواليس من أجل دفع المشرِّعين الفدراليين من كِلا الحزبين إلى توطيد العلاقات الأميركية - "الإسرائيلية"".

غير أنّ الموقع تحدّث عن "بدء تآكل الإجماع مع صعود (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب السياسي"، لافتًا الانتباه في الوقت نفسه إلى "تغييرات أُجْرَيت في قوانين تمويل الحملات سمحت للمجموعات الخارجية بإنفاق مبالغ غير محدودة على الحملات"، مشيرًا إلى "انقسام داخل الديمقراطيين بسبب الاتفاق النووي الذي أبرمه (الرئيس الأميركي الأسبق) باراك أوباما مع إيران في عام 2015"، مذكّرًا بـ"رفض (رئيس الوزراء "الإسرائيلي") بنيامين نتنياهو وكل "الحزب الجمهوري" تقريبًا لهذا الاتفاق"، وبأنّ "عشرات الديمقراطيين قاطعوا خطاب نتنياهو أمام الكونغرس في ذاك العام".

كذلك، أشار الموقع إلى أنّ "المشرِّعين التقدميين الذين انتخبوا لأول مرة في عام 2018 شكّكوا أو حتى أدانوا الشراكة الأميركية - "الإسرائيلية""، مذكّرًا أيضًا بأنّ "استطلاعات للرأي أُجْرِيت وقتذاك بيَّنت فجوة حزبية متنامية على صعيد الدعم لـ"إسرائيل"، حيث أظهر استطلاع لمؤسسة "Pew" أنّ 27 في المئة من الديمقراطيين يتعاطفون أكثر مع "إسرائيل" بالمقارنة مع الفلسطينيين"، منبّهًا إلى أنّ "هذه النسبة كانت الأقل منذ عام 1978".

وقال "بوليتيكو": "على إثر ذلك، قررت قيادة "آيباك" تغيير أساليبها في أواخر عام 2021، حيث جرى الإعلان عن إنشاء لجنة عمل سياسي تابعة لـ"آيباك" أطلق عليها في ما بعد اسم "مشروع الديمقراطية الموحدة"".

أضاف: "المجموعة رمت بثقلها في 9 سباقات في الانتخابات التمهيدية لـ"الحزب الديمقراطي" للكونغرس في عام 2022، حيث كانت تشكِّل السياسة حيال "إسرائيل" موضع خلاف بين المرشحين"، مذكّرًا كذلك بأنّ "المرشح المفضل لـ"مشروع الديمقراطية الموحدة" فاز بـ7 سباقات من أصل 9، وذلك بتكلفة 26 مليون دولار".

آثار 7 أكتوبر

بيد أن "بوليتيكو" نبّه إلى أنّ "أحداث السابع من أكتوبر في عام 2023 زادت من عدد المعارضين، حيث شكّلت "العملية العسكرية" "الإسرائيلية" في غزة اختبارًا حاسمًا داخل "الحزب الديمقراطي""، مشيرًا إلى "دخول مجموعة من الناشطين والمرشحين عالم السياسة داخل "الحزب الديمقراطي" يحملون رؤية عالمية رسمها رد الفعل العنيف على "إسرائيل" بعد أحداث السابع من أكتوبر"، مبيّنًا أنّ "أصحاب المناصب الذين طالما قبلوا بالإجماع المؤيِّد لـ"إسرائيل" بدؤوا يطرحون التساؤلات".

وأكّد الموقع أنّ "العديد من السباقات التمهيدية في البلاد أصبحت استفتاء على "آيباك"، والموضوع تُوِّج في ولاية ميشيغين حيث جرى إنفاق ما يزيد عن 30 مليون دولار من قِبَل الجماعات المندفعة بشكل رئيسي بالسياسة حيال "إسرائيل"، بينما أنفق "مشروع الديمقراطية الموحدة مبلغ 678 ألف دولار من أجل مساعدة عبد الرحمن السيد على هزيمة منافسته في الانتخابات التمهيدية هالي سيفنز".

ونقل الموقع عن المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية خلال حقبة أوباما، جويل روبين، قوله إنّ "آيباك يعيش أزمة"، متحدّثًا عن "إعادة النظر في جوانب أساسية من العلاقات الأميركية بـ"إسرائيل" مع الغالبية الديمقراطية الجديدة"، مشيرًا إلى "وجود 11 عضوًا جديدًا في مجلس النواب وعضوين اثنين في مجلس الشيوخ الذين يدينون بفوزهم جزئيًا إلى "مشروع الديمقراطية الموحدة""، منبّهًا في المقابل إلى "وجود أعضاء جدد من المناطق المحافظة، بما في ذلك المجتمعات الإنجيلية المسيحية، مما قد يؤديّ إلى تهميش شخصيات مثل السيد".

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