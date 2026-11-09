كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بقائي: إيران قلّصت إلى يومين مهلة تنفيذ خطتها وقرّرت عدم إخراج المواد النووية المخصبة

إيران

عارف: نتيجة الانتخابات الأميركية تأكيد على انتصار إيران في الحرب
إيران

عارف: نتيجة الانتخابات الأميركية تأكيد على انتصار إيران في الحرب

2026-11-09 20:49
121

بيَّن نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أنّ "نتيجة الانتخابات الأميركية تشكِّل تأكيدًا على انتصار إيران في الحرب مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

ونقلت "مهر" عن عارف قوله، خلال اجتماع "اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة" الإيرانية الذي عُقِد برئاسته، الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "لقد أثّرنا بشكل مباشر ورسمي في نتائج الانتخابات الأميركية مرتين منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن؛ المرة الأولى كانت في عهد رئاسة (جيمي) كارتر وقضية "وكر التجسس" (السفارة الأميركية في طهران)، وهذه المرة أثّرنا في الانتخابات الأميركية من خلال نجاحنا في الحرب".

وتابع قائلًا: "نحن لا نتدخّل في الأصوات داخل أميركا، ولا فرق لدينا مَن يفوز في الانتخابات الأميركية؛ لأنّ كِلا الجناحين السياسيين في أميركا يتصرّف بنهج ثابت في التعامل مع بلادنا".

وانتقد أداء الحكومات الأميركية المتعاقبة ضد إيران، فقال: "إنّ أشدَّ العقوبات والإجراءات (الأميركية) قسوة فُرِضَت في عهد رئاسة (باراك) أوباما. وفي الواقع، فإنّ الديمقراطيين يقتلون بأسلوب ناعم".

وإذ رأى نائب الرئيس الإيراني أنّ "نتيجة الانتخابات الأميركية هي تأكيد على انتصار إيران في الحرب مع أميركا والكيان الصهيوني"، تساءل: "من كان يظن أنْ إيران التي واجهت أشدَّ العقوبات قسوة لسنوات طويلة، ستجرُّ أميركا إلى الهزيمة؟".

وتطرّق عارف إلى أداء الحكومة الإيرانية خلال العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران، فبيّن أنّ "الحكومة واجهت الحرب منذ بداية عملها، وحاول العدو من خلال فرض هذه الحرب إبعاد الحكومة عن أداء واجباتها الرئيسية"، مضيفًا: "رغم هذه الظروف، لم تكرِّس الحكومة كل وقتها للمسائل الحربية، بل واصلت متابعة بقية مسؤولياتها وواجباتها".

الكلمات المفتاحية
أميركا إيران محمد رضا عارف الانتخابات الأميركية
إقرأ المزيد
المزيد
العميد جهانشاهي: سنردّ على أي تهديد فورًا وبقوة أكبر مما مضى
العميد جهانشاهي: سنردّ على أي تهديد فورًا وبقوة أكبر مما مضى
إيران منذ 37 دقيقة
"تسنيم" عن مسؤول إيراني رفيع المستوى: لا صحة لخبر لقاء رضائي - فانس في الدوحة
إيران منذ 54 دقيقة
العميد شكارجي: الفشل مصير أي قوة تواجه إيران 
العميد شكارجي: الفشل مصير أي قوة تواجه إيران 
إيران منذ ساعتين
بقائي: إيران قلّصت إلى يومين مهلة تنفيذ خطتها وقرّرت عدم إخراج المواد النووية المخصبة
بقائي: إيران قلّصت إلى يومين مهلة تنفيذ خطتها وقرّرت عدم إخراج المواد النووية المخصبة
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
العميد جهانشاهي: سنردّ على أي تهديد فورًا وبقوة أكبر مما مضى
العميد جهانشاهي: سنردّ على أي تهديد فورًا وبقوة أكبر مما مضى
إيران منذ 37 دقيقة
"تسنيم" عن مسؤول إيراني رفيع المستوى: لا صحة لخبر لقاء رضائي - فانس في الدوحة
إيران منذ 54 دقيقة
الصين: ندعم تسوية
الصين: ندعم تسوية "الخلافات" بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار 
عربي ودولي منذ ساعة
العميد شكارجي: الفشل مصير أي قوة تواجه إيران 
العميد شكارجي: الفشل مصير أي قوة تواجه إيران 
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة