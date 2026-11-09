بيَّن نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أنّ "نتيجة الانتخابات الأميركية تشكِّل تأكيدًا على انتصار إيران في الحرب مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

ونقلت "مهر" عن عارف قوله، خلال اجتماع "اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة" الإيرانية الذي عُقِد برئاسته، الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "لقد أثّرنا بشكل مباشر ورسمي في نتائج الانتخابات الأميركية مرتين منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن؛ المرة الأولى كانت في عهد رئاسة (جيمي) كارتر وقضية "وكر التجسس" (السفارة الأميركية في طهران)، وهذه المرة أثّرنا في الانتخابات الأميركية من خلال نجاحنا في الحرب".

وتابع قائلًا: "نحن لا نتدخّل في الأصوات داخل أميركا، ولا فرق لدينا مَن يفوز في الانتخابات الأميركية؛ لأنّ كِلا الجناحين السياسيين في أميركا يتصرّف بنهج ثابت في التعامل مع بلادنا".

وانتقد أداء الحكومات الأميركية المتعاقبة ضد إيران، فقال: "إنّ أشدَّ العقوبات والإجراءات (الأميركية) قسوة فُرِضَت في عهد رئاسة (باراك) أوباما. وفي الواقع، فإنّ الديمقراطيين يقتلون بأسلوب ناعم".

وإذ رأى نائب الرئيس الإيراني أنّ "نتيجة الانتخابات الأميركية هي تأكيد على انتصار إيران في الحرب مع أميركا والكيان الصهيوني"، تساءل: "من كان يظن أنْ إيران التي واجهت أشدَّ العقوبات قسوة لسنوات طويلة، ستجرُّ أميركا إلى الهزيمة؟".

وتطرّق عارف إلى أداء الحكومة الإيرانية خلال العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران، فبيّن أنّ "الحكومة واجهت الحرب منذ بداية عملها، وحاول العدو من خلال فرض هذه الحرب إبعاد الحكومة عن أداء واجباتها الرئيسية"، مضيفًا: "رغم هذه الظروف، لم تكرِّس الحكومة كل وقتها للمسائل الحربية، بل واصلت متابعة بقية مسؤولياتها وواجباتها".

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