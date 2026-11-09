كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن أنّ "إيران قلّصت مهلة تنفيذ خطتها من 7 أيام إلى يومين، في مؤشّرٍ على جدِّيتها وحسن نواياها".

وأشار بقائي، في مقابلة مع قناة "الميادين"، إلى أنّ "هناك ارتباكًا واضحًا داخل الإدارة الأميركية بشأن الجهة المخوَّلة بالتفاوض"، مؤكّدًا أنّ "بعض المسؤولين الأميركيين يطرحون مطالب متناقضة وفق حسابات السياسة الداخلية وانتخابات 2028، ويمارسون سياسة "تحريك المرمى" عبر تغيير المطالب باستمرار".

وذكّر بأنّ "طهران أوضحت طرحها بشفافية عبر الوسطاء، مع استمرار التواصل باللقاءات المباشرة والاتصالات الهاتفية، متمسِّكةً بالحل الدبلوماسي دون التخلِّي عن مصالحها وأمنها الوطني".

وبشأن الملف النووي، أكّد بقائي أنّ "مفتشي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" زاروا إيران منذ نحو 10 أيام لإجراء تفتيش دوري اقتصر على محطة بوشهر والمنشآت المتاحة"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "المنشآت الأخرى تعرَّضت لأضرار ولا يوجد بروتوكول يُتيح تفتيش المنشآت المتضرِّرة في الظروف الحالية".

وشدّد كذلك، على أنّ "إخراج المواد المخصّبة من إيران غير مطروح إطلاقًا"، جازمًا بأنّه "لا يوجد مبرِّر لذلك".

وبخصوص الملاحة في مضيق هرمز، قال بقائي إنّ "طهران تركِّز حاليًا على إعادة الأمن إلى مضيق هرمز وفق شروطها الشفّافة، وخطواتها الأخيرة تأتي لإثبات حُسْن النية والمسؤولية الإقليمية".

كذلك، أكّد بقائي أنّ "تنفيذ واشنطن لبنود مذكّرة التفاهم الموقعة يوم 28 حزيران/يونيو (2026)، التي تتضمّن الجزء الأكبر من المطالب الإيرانية، يمهِّد الطريق للانتقال إلى المرحلة التالية".

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