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إيران

العميد شكارجي: الفشل مصير أي قوة تواجه إيران 
إيران

العميد شكارجي: الفشل مصير أي قوة تواجه إيران 

2026-11-09 21:02
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أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أنّ "أيّ قوة تحاول الوقوف في مواجهة الصمود الراسخ والإرادة الصلبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تواجه سوى الانهيار والزوال أمام الرأي العام العالمي".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن شكارجي قوله إنّ "التطوُّرات السياسية الراهنة في الولايات المتحدة، وما تشهده إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب وحزبه من إخفاقات متتالية في ميادين متعدِّدة، لا تقتصر على كونها تقلُّبات في السياسة الداخلية، بل هي تجسيد لحقيقة إستراتيجية تتمثَّل في عدم القدرة على مواجهة الإرادة الإيرانية".

وأوضح أنّ "إخفاق إستراتيجيات "الضغط الأقصى" وعقائد العدوان والسياسات العسكرية الأميركية في تحقيق أهدافها أمام قدرات الردع والصلابة التي تتمتَّع بها القيادة والقوات المسلحة الإيرانية، هو أمر بات جليًا للمحللين الدوليين".

وشدّد كذلك، على أنّ "السياسات العدائية التي انتهجتها واشنطن وإخفاقاتها المتكرِّرة في منطقة غرب آسيا وتراجع فاعلية ترسانتها العسكرية، أدت إلى زعزعة أُسس النفوذ الأميركي". 

ولفت شكارجي الانتباه إلى أنّ "المحاولات التي قادها ترامب وحلفاؤه لتقويض إيران ارتدَّت عليهم، ممّا جعلهم عرضة للتّآكُل الإستراتيجي والأزمات الداخلية جرّاء الهزائم التي فرضتها القوات المسلحة الإيرانية ومحور المقاومة".

وفيما رأى أنّ "هذه الهزيمة الإستراتيجية دليلٌ على تحوُّل موازين القوى العالمية"، جزم شكارجي بأنّ "أيّ مواجهة مع إيران لن تنتهي إلّا بزوال القوى المعتدية".

الكلمات المفتاحية
أميركا إيران القوات المسلحة الإيرانية
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