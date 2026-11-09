وصلت عريضة إلى "مرحلة مهمة" من تحقيق مُطالبتِها بإجراء تحقيق عام في تواطؤ الحكومة البريطانية في الإبادة الجماعية في غزة، بعدما وقّع عليها أكثر من 100 ألف شخص، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا ناشونال".

وأوضحت الصحيفة أنّ "العريضة أُطْلِقت بعدما حثّ زعيم "حزب العمال" السابق جيريمي كوربين رئيس الوزراء (البريطاني) آندي بورنهام على دعم مشروع قانونه الخاص بالأعضاء لإجراء تحقيق على غرار "تحقيق تشيلكوت"، والذي من شأنه أنْ يحقق في التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي لحكومة المملكة المتحدة مع "إسرائيل" منذ بدء هجومها على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

ووصل عدد التوقيعات على العريضة التي أُطْلِقَت على موقع البرلمان البريطاني في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، والتي تدعو إلى إجراء تحقيق عام في الدور البريطاني في "العمليات" "الإسرائيلية" في غزة، وصل إلى أكثر من 100 ألف توقيع، ممّا يعني أنّه سيتم النظر فيها لمناقشتها في البرلمان البريطاني.

وسيشمل التحقيق "بيع أو توريد أو استخدام الأسلحة وطائرات المراقبة وقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني"، وسيكون له سلطة استجواب وزراء ومسؤولي حكومة المملكة المتحدة المشاركين في عمليات صنع القرار.

من جهته، علّق كوربين على العريضة قائلًا: "وقّع عليها 100 ألف شخص لأنّهم يريدون معرفة الحقيقة بشأن تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية. إنّهم يستحقون إجابات، والشعب الفلسطيني يستحق العدالة".

وتساءل: "ما الأسلحة التي تمَّ تزويد "إسرائيل" بها؟ ما المعلومات الاستخباراتية التي تمَّ جمعها حول غزة؟ وكيف تمَّ استخدامها؟ ما المشورة القانونية التي تلقّاها الوزراء؟ وما القرارات التي اتخذوها؟".

أضاف: "يجب على البرلمان الآن أنْ يخصص وقتًا لهذه المناقشة، لكنّ مطلبنا لا يزال حول إجراء تحقيق عام مستقل تمامًا يتمتَّع بسلطة استجواب المسؤولين وكشف المدى الكامل لتورط بريطانيا".

الكلمات المفتاحية