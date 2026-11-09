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عربي ودولي

الصين: ندعم تسوية
عربي ودولي

الصين: ندعم تسوية "الخلافات" بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار 

2026-11-09 22:00
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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، إلى "تسوية "الخلافات" بين إيران والولايات المتحدة عبر الحوار والمفاوضات"، مشيرًا إلى أنّ "استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يتعارض مع المصالح المشتركة للأطراف المعنية وللمجتمع الدولي".

وشدّد جياكون، في مؤتمر صحافي عقده في بكين، الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، على أنّ "استمرار هذه الأعمال العدائية لا يخدم مصالح الأطراف المعنية ولا مصالح المجتمع الدولي"، قائلًا: "إنّه ينبغي على الأطراف المعنية اختيار طريق السلام، وحل نزاعاتها من خلال الحوار والمفاوضات، والسعي نحو استعادة السلام والهدوء في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام في أقرب وقت ممكن".

وأشار إلى أنّ "بكين تدعم تطوير علاقات حسن الجوار بين دول المنطقة"، داعيا إلى "الالتزام برؤية تقوم على أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، وذلك بهدف إرساء إطار أمني إقليمي جديد وتحقيق استقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط".

وجاءت تصريحات جياكون على خلفية أنباء عن سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحصول على مساعدة الصين لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت، في وقت سابق، أنّ ممثِّلًا خاصًا عن الصين دعا، خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى "تبنِّي نهج يقوم على الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، ويهدف هذا النهج إلى إرساء إطار أمني إقليمي جديد وتحقيق استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط".

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الصين إيران الولايات المتحدة
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