نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى نفيَه صحة الأنباء المتداولة عن لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في الدوحة.

وقال المسؤول الأمني رفيع المستوى، الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إنّ سياسة إيران وبرامجها بشأن مسألة المفاوضات لم تتغيّر، وطالما لم يتخذ الجانب الأميركي خطوة عملية في إطار الشروط الـ7، فلن يكون هناك أيّ برنامج مطروح للتفاوض مع الطرف الأميركي".

وكان رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم غالن، قد تحدث عن "اجتماع مخطط له الأسبوع المقبل" سيجمعه إلى فانس ورضائي في الدوحة.

وقال غالن، إنّ هذا الاجتماع "قد يشكِّل فرصة مهمة لتحقيق تقدُّم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران"، بحسب ما أوردت صحيفة "تركيا نيوزبايبر".

جدير ذكره، أنّ إيران وضعت شروطًا سبعة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، هي: وقف إطلاق النار الشامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، رفع الحصار الأميركي البحري، إلغاء العقوبات الاقتصادية والسياسية، انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، دفع تعويضات الحرب الأميركية - "الإسرائيلية" على إيران، ووقف التدخُّلات والتهديدات الأميركية في الشؤون الإيرانية.

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