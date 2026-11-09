أكّد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني؛ العميد علي جهانشاهي، الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنّ "القوات الإيرانية على أُهْبَة الاستعداد لمواجهة أيّ نوع من التهديدات، ومستعدة للردّ فورًا وبقوة وحزم وبشدَّة على أيّ مستوى من التهديد أكثر من أيّ وقت مضى".

وأوضح جهانشاهي، خلال حفل تخريج دفعة من طلاب "جامعة الإمام علي" (عليه السلام) للضباط في طهران، أنّ "القوات البرية المحورية للجيش (الإيراني)، متوكِّلة على الله عزّ وجل، تتمتّع بجاهزية قتالية ذكية، وكفاءات بشرية متميّزة، وأسلحة ومعدّات فعالة، وتُوظِّف القوة المعنوية والتكنولوجيا الحديثة تحت القيادة الرشيدة للقائد العام للقوات المسلحة (آية الله السيد مجتبى الخامنئي)، وهي مستعدّة للرد على التهديدات على أيّ مستوى فورًا، وبحزم، وبقوة، وبكثافة أكبر من ذي قبل".

وبينما شدَّد على "الدور المحوري للضباط الشباب في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة"، قال جهانشاهي: "ينبغي على الخريجين اتّخاذ خطوات جادة نحو تحسين الجاهزية القتالية والعملياتية لوحداتهم، بالاعتماد على المعرفة المتخصصة، وروح المسؤولية، والانضباط، والالتزام التنظيمي".

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