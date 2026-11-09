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منوعات

دراسة تحذّر: التعرّض لضوء النهار أقل من 42 دقيقة يوميًا يزيد خطر الإصابة بالخرف
منوعات

دراسة تحذّر: التعرّض لضوء النهار أقل من 42 دقيقة يوميًا يزيد خطر الإصابة بالخرف

2026-11-09 23:41
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حذّرت دراسة حديثة نشرت نتائجها دورية "جنرال سايكايتري" وأوردها موقع "ساينس دايلي"، من أنّ التعرُّض لضوء النهار الساطع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وشارك في الدراسة 87,577 شخصًا بالغًا ارتدوا أجهزة معصم مزوَّدة بمقاييس تَسارُع لقياس مستويات تعرُّضهم للضوء نهارًا وليلًا، وتابعت الدراسة حالهم الصحية لمدة متوسّطة بلغت 8.1 سنوات، حيث شُخِّصت إصابة 741 منهم بالخرف.

ووجد الباحثون في الدراسة أنّ الأشخاص الذين تعرَّضوا خلال النهار لمستويات إضاءة تزيد على 1,000 "لوكس"، أيْ ما يعادل تقريبًا ضوء يوم غائم في الخارج، كانوا أقل عُرْضَة للإصابة بالخرف بنسبة 16 في المئة مقارنةً بغيرهم، كما أنّ قضاء فترات أطول في ضوء أكثر سطوعًا، بشدَّة 5,000 "لوكس" أو أكثر، ارتبط بمزيد من الانخفاض في خطر الإصابة.

وبيَّنت الدراسة أنّ التعرُّض المحدود جدًا للضوء الساطع نهارًا، أيْ أقل من 0.7 ساعة يوميًا (أقل من 42 دقيقة)، يمثِّل مؤشرًا قويًا على احتمالات الإصابة بالخرف، متجاوزًا في قوته التنبُّؤية 6 عوامل خطر أخرى معروفة.

كذلك، رأى الباحثون أنّ ضوء النهار قد يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية، وتحسين جودة النوم، ودعم العمليات العصبية المرتبطة بصحة الدماغ.

ولم يجد الباحثون علاقة ذات دلالة إحصائية بين التعرُّض للضوء ليلًا وخطر الإصابة بالخرف، ممّا يؤكّد أنّ ضوء النهار هو العامل الأكثر ارتباطًا بهذه العلاقة.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة من "جامعة غوانغتشو الطبية" في الصين، هونغليانغ فنغ، إنّ "التعرُّض لضوء النهار قد يشكِّل مؤشرًا جديدًا لخطر الإصابة بالخرف، ممّا قد يسمح باستخدامه ضمن استراتيجيات تقييم صحة الدماغ مستقبَلًا".

وبرغم ذلك، شدَّد الباحثون على أنّ الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين عدم التعرُّض الكافي لضوء النهار والإصابة بالخرف، بل تشير إلى علاقة قوية تتطلَّب المزيد من البحث لفهم الآليات البيولوجية الكامنة وراء هذا المرض.

الكلمات المفتاحية
الشمس ضوء النهار الخرف
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