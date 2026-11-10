لمناسبة يوم شهيد حزب الله وجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد عبر صحيفة "الأخبار" رسالة ودّ وعهد إلى أهالي الشهداء المُضحِّين، وصفهم فيها بأنهم يمثّلون ميزانًا لقياس عزم المقاومة وفعّالية أدائها ونبض عزيمتها وإرادتها.

وفيما يلي نص الرسالة:

عوائل الشهداء الأعزّاء...

أحسب أنّكم في عالمكم الجديد، بعد أن خصّكم الله عزّ وجلّ بكرامة الشهادة التي حفّتكم بسموّها وجلالها، وطبعت فضائلها وبركاتها على شخصيات كل فرد منكم، فكراً وعاطفة وسلوكاً وفهماً والتزاماً وإرادة... حتى صرتم تمثّلون الصورة الزاهية والجاذبة للناس من حولكم، وميزاناً لقياس عزم المقاومة وفعّالية أدائها ونبض عزيمتها وإرادتها، ومستوى تقدّم مسارها نحو أهدافها، ومدى صدق التزامها بحفظ أمانة الشهداء من الآباء والأبناء والأزواج والأحفاد والأصهار والمحارم من الذكور والإناث...

بيوتكم مخازن خصوصيات المجاهدين، وأخلاقكم مبعث تأثير في سلوك الآخرين من حولكم، جيراناً كانوا أم زواراً أم أهل بلدة أم متفقّدين لكم أينما كنتم في الجنوب أو البقاع أو الشمال أو الجبل أو الضاحية أو في العاصمة بيروت.

ولأنكم الأكثر التصاقاً بحياة الشهيد أو الشهداء من عائلاتكم، حملتم رسالة التبيين والتعريف عن خطّهم والتزامهم وبُعْد نظرهم وعمق إيمانهم وقوة بأسهم ومثال أخلاقهم... ومن يحمل مثل هذه الرسالة السامية المضمون، ليس له إلا أن يكون الأمين على امتثال ما حملته من توجيه وتوصيات وترفّع عن صغائر الأمور، والحث الدائم على العبادة وحُسْن الخلق والمُثابرة على التعلم، وحسن الولاية للنبيّ والأئمّة الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، خصوصاً في الثبات على الحق، ووحدة الصف، والصبر في البأساء والضرّاء، وحفظ السرّ عن الأعداء، ومواصلة تربية الأجيال الصاعدة من أبناء الشهداء وأحفادهم، لإكمال المهمة وتحقيق الأهداف ومُجافاة الزهو والغرور، والحرص على التزيّن بالإيمان والعلم والتواضع.

ولأنني واحد منكم، أعرف الكثير الكثير من معاناتكم والمشاكل التي تواجهكم، أجرؤ على مُصارحتكم باختصار القول: إن الله الذي خصّكم بكرامة الشهادة هو المُتكفِّل بكم، وبلطفه ورحمته وعنايته وتدبيره يسخّر ما يرى بحكمته أنه يَصلُح لدينكم ودنياكم. ولكن أعينوا أنفسكم بصدق الإيمان والطاعة لله ولرسوله (ص) وللأئمّة (ع)، واعلموا أن عصمة حلّ الأمور كلها، صغيرها وكبيرها، هي بيد الله سبحانه، لكنه يريد أن يمتحن الناس ويختبرهم ويُمحِّص إخلاصهم ويفحص أهلية المعنيين المُكلَّفين منه ليكونوا في خدمتكم، فادعوا الله لهم وانصحوهم وسامحوهم.

في يوم الشهيد، نعاهد الله ونعاهدكم على المضي قُدماً في نصرة أهداف شهدائنا جميعاً حتى تقرّ أعينُكم ويشفي الله غيظَ قلوبكم من الأعداء المجرمين والمنافقين والظالمين الفاسدين والمُفسِدين...

إن الله ناصرُكم... هو نِعْمَ المولى ونِعْمَ النصير...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



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