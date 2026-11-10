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فلسطين

العدوان على غزة.. استهداف الصيادين في خانيونس ونسف منازل شرقي المغازي
فلسطين

العدوان على غزة.. استهداف الصيادين في خانيونس ونسف منازل شرقي المغازي

2026-11-10 08:56
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تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ397 على التوالي، وسط استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات نسف المباني في مناطق متفرقة من القطاع.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء هذه الخروقات فيما تواصلت الاعتداءات العسكرية "الإسرائيلية" في عدد من المناطق.

وأُصيب صياد فلسطيني، صباح اليوم برصاص الزوارق الحربية "الإسرائيلية" قبالة ميناء الصيادين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت الزوارق ذاتها قاربي صيد بعدد من القذائف، ما أدى إلى تدميرهما واندلاع النيران فيهما حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الاستهداف.

كذلك أصيبت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال صباح اليوم في منطقة بير 19 جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

في وسط القطاع؛ نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم، عملية نسف لعدد من المباني السكنية المقابلة لمسجد حسني المصدر شرقي مخيم المغازي.

كما قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمدينة دير البلح بالقذائف الثقيلة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من الدبابات في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس.

في شمال القطاع، استشهد الفلسطيني وهيب خليل بدر الأدهم متأثرًا بجراحه البالغة التي أصيب بها جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين، في محيط دوار أبو شرخ، غربي جباليا.

بذلك ترتفع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل، منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى 1,613 شهيدًا إضافة إلى 5,833 مصابًا، فيما بلغ إجمالي عدد انتشال جثامين الشهداء 849 جثمانًا.

استنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 74,643 شهيدًا و175,962 مصابًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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