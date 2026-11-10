رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اللواء محسن رضائي أنه حان الوقت للإدارة الأميركية للاستسلام أمام شروط إيران السبعة.

وكتب اللواء محسن رضائي، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" يقول: "إن الحرب ضد إيران قد ألحقت بالفعل ضررًا بالغًا بالإدارة الأميركية، لكن واشنطن لا تزال تتخبط مثل مقامر يائس".

وأضاف اللواء رضائي مخاطبًا المسؤولين الأميركيين: "كفّوا عن فبركة الأخبار الزائفة عن مفاوضات وهمية، ولا تنكروا النظام الجديد في غرب آسيا".

واختتم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران منشوره بالقول: "لقد حان الوقت للاستسلام أمام الشروط السبعة التي أعلنتها إيران مرارًا وتكرارًا".

هذا؛ وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قد نقلت عن مسؤول أمني رفيع المستوى في طهران، نفيه للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونائب الرئيس الأميركي في الدوحة، قائلًا: "إن سياسة إيران وبرامجها بشأن مسألة المفاوضات لم تتغير، وطالما لم يتخذ الجانب الأميركي خطوة عملية في إطار الشروط السبعة، فلن يكون هناك أي برنامج مطروح للتفاوض مع الطرف الأميركي".

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