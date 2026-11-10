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لبنان

بعد أشهر من إغلاقه.. إعادة فتح طريق سد بحيرة القرعون للمرة الأولى منذ 26 أيار
لبنان

بعد أشهر من إغلاقه.. إعادة فتح طريق سد بحيرة القرعون للمرة الأولى منذ 26 أيار

2026-11-10 09:53
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للمرة الأولى منذ السادس والعشرين من أيار الماضي، فُتح اليوم طريق سد بحيرة القرعون، والذي يربط بلدات مشغرة وسحمر والقرعون، بعد أشهر من الإقفال الذي فرضه العدو "الإسرائيلي" عقب المجزرة التي ارتكبها على الطريق، مستهدفًا عناصر من الدفاع المدني وأحد عناصر الجيش اللبناني ومواطنًا سوريًا.

هذا؛ وكان العدو الإسرائيلي قد استهدف المنطقة في ذلك اليوم، بعد عملية رصد ومتابعة استخبارية امتدت لأشهر طويلة، منفذًا سلسلة غارات جوية على الطريق من جهتيه، ما أدى إلى وقوع المجزرة وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطريق، الأمر الذي جعل المرور عليه متعذرًا منذ ذلك الحين.

على مدى الأشهر الماضية، بقي الطريق مقفلًا، في مشهد عكس عجز السلطة عن إعادة فتحه ومعالجة تداعيات العدوان، مع أن موقعه يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن الحدود مع فلسطين المحتلة.

ومنذ أسابيع، سمحت لجنة الميكانيزم لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بمعاينة الموقع وتقويم الأضرار، قبل أن تباشر وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أعمال صيانة أولية، أفضت إلى إعادة فتح الطريق أمام المواطنين اليوم.

بذلك، تعود الحركة إلى هذا الشريان الحيوي الذي يربط بلدات المنطقة، بعد أشهر من الإقفال الذي فرضته الاعتداءات "الإسرائيلية"، وما خلّفته من خسائر بشرية وأضرار مادية ومعاناة لأبناء المنطقة.

 

الكلمات المفتاحية
لبنان العدوان الصهيوني القرعون سد القرعون
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