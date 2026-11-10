نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ما روجت له بعض وسائل الإعلام عن لقاء عقد بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في العاصمة القطرية الدوحة. مؤكدًا أنه لا توجد أي خطط لعقد مثل هذا اللقاء.

وقال عراقجي ردًا على التقارير التي نشرت في وسائل إعلام أجنبية: "هذه التكهنات والافتراءات الإعلامية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق؛ ولا توجد أي خطط لعقد مثل هذا اللقاء".

وشدد عراقجي على أن "الحرب لا يمكن إنهاؤها بالعمل العسكري أو العقوبات؛ الحل يكمن في الدبلوماسية وتلبية شروط إيران".

وردًا على سؤال حول تقييم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواقف الرئيس الأميركي الأخيرة - وما إذا كانت تصريحات واشنطن تشير إلى تحول في نهجها تجاه التطورات الراهنة ومسار الدبلوماسية - أجاب وزير الخارجية الإيراني: "لم يكن الرئيس الأميركي بحاجة لسماع آراء مواطنيه -الذين يعارضون الحرب مع إيران ولا يرغبون في أن تُجر بلادهم باستمرار إلى صراعات لدعم الكيان الصهيوني- ليدرك الحقيقة. كان ينبغي عليه أن يفهم منذ وقت طويل أنه فشل في تحقيق أي من أهدافه في حرب ضد إيران، وأنه لن ينجح في ذلك أبدًا".

وأضاف: "لن يمضي وقت طويل حتى يدرك ترامب أنه سلك أيضًا مسارًا خاطئًا فيما يتعلق بالعقوبات والضغوط الاقتصادية. فالحرب مع إيران لن تنتهي عبر الوسائل العسكرية أو تكثيف العقوبات؛ الحل الوحيد يكمن في اعتماد لغة الاحترام، والانخراط في الدبلوماسية، وتلبية المطالب والشروط التي وضعتها إيران -وهي الشروط الواردة في المقترح الذي قُدّم قبل يومين، والذي لا يزال مطروحًا على الطاولة".

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