أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة في اليمن الدكتور أنيس الأصبحي، أن العدوان السعودي الذي استهدف اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، شركة النفط في الستين الجنوبي بمديرية الوحدة في أمانة العاصمة صنعاء، قد أسفر عن إصابة ستة مواطنين يمنيين، ووقوع أضرار في المنازل.

وكان الطيران الحربي السعودي شنّ فجر اليوم سلسلة اعتداءات جوية استهدفت محطة المفزر للغاز بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث، ومبنى شركة النفط في الستين الجنوبي بمديرية الوحدة جنوب العاصمة صنعاء.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية بارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان السعودي المتجدد على الشعب اليمني والأعيان المدنية إلى 1112 شهيدًا وجريحًا.

وأوضح الأصبحي في بيان أن عدد الشهداء بلغ 355 فيما بلغ عدد الجرحى 757، منذ بداية تصعيد العدو السعودي الأخير.

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