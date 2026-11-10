أكد مستشار قائد القوات الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي بلالي، أن صناعة الصواريخ في إيران وصلت إلى مستوى من النضج والتوطين يفوق صناعة السجاد الإيراني، مشيرًا إلى أن إيران تنتج الآن صواريخ دقيقة ومتطورة بالاعتماد الكامل على القدرات المحلية.

وقال العميد بلالي في حوار صحفي: "إن صناعة الصواريخ الإيرانية بدأت خلال الحرب المفروضة من النظام العراقي السابق على إيران في الثمانينات من القرن الماضي، عندما كان النظام العراقي يقصف المدن الإيرانية. وقد أسس الشهيد حسن طهراني مقدم وحدة الصواريخ، وأرسل فريقًا من 13 شخصًا إلى سورية لتلقي تدريبات على صواريخ "سكود". وبعد العودة، استلمت إيران منصتي إطلاق و30 صاروخًا من ليبيا، مما أتاح بدء عمليات الرد.

التحول إلى التصنيع المحلي

وبعد توقف تعاون ليبيا، تمكن الخبراء الإيرانيون من إصلاح الأعطال ذاتيًا، وفي 11 كانون الثاني/ يناير 1987، تم إطلاق صاروخ من طراز سكود محليًا لأول مرة. وبمرور الوقت، تمكنت إيران من رفع مدى الصواريخ من 300 كم إلى 2000 كم، وتحسين دقتها من خطأ يبلغ 20 كم إلى أقل من 5 أمتار.

صواريخ متخصصة

وأشار مستشار قائد القوات الجوفضائية إلى تطوير صواريخ متخصصة مثل "خليج فارس" الباليستي المضاد للسفن بمدى 500 كم، وصاروخ "هرمز" المضاد للرادارات. وأكد أن الحصار والحظر لن يوقفا صناعة الصواريخ الإيرانية، لأنها تعتمد على قدرات محلية بالكامل، مستشهدًا بمقولة قائد الثورة: "الصواريخ هي هوية الشاب الإيراني".

تجاوز الهندسة العكسية والقدرة على تصميم صواريخ جديدة

في جزء آخر من هذا الحوار، أشار العميد بلالي، إلى تحول طبيعة صناعة الصواريخ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلًا: "لم تقتصر الأنشطة الصاروخية للبلاد على الهندسة العكسية للنماذج الأجنبية، بل مع توسع المعرفة الفنية، تهيأت الأرضية لتصميم وإنتاج صواريخ جديدة تتناسب مع الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة".

من الأهداف الثابتة إلى الأهداف المتحركة

وأضاف العميد بلالي: "في المراحل الأولى، ركز جزء مهم من الأنشطة الصاروخية على تطوير أسلحة أرض-أرض لمواجهة الأهداف الثابتة، لكن تغير الاحتياجات العملياتية وضرورة مواجهة التهديدات المتنوعة، وضعا تصميم صواريخ ذات مهام متخصصة على جدول الأعمال".

الصواريخ المضادة للسفن

ولفت إلى أن إيران تواصل تطوير الصواريخ المضادة للسفن، موضحًا أن "مواجهة السفن المتحركة والبارجات المعادية تطلبت امتلاك أسلحة قادرة، إلى جانب المدى المناسب، على اكتشاف الأهداف المتحركة واستهدافها".

صاروخ "خليج فارس"

وفي هذا السياق، أشار العميد بلالي إلى الصاروخ الباليستي المضاد للسفن "خليج فارس"، قائلًا: "هذا الصاروخ، الذي يستخدم باحثًا بصريًا، صُمم لمواجهة الأهداف البحرية المتحركة، ويبلغ مداه 500 كيلومتر".

وأضاف: "مع تقدم التقنيات المحلية، تهيأت القدرة على إنتاج صواريخ ذات مدى أطول أيضًا، وتمكنت صناعة الصواريخ في البلاد من تطوير منظومات أكثر تطورًا تتناسب مع الاحتياجات العملياتية".

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