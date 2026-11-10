قال كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي روبرت غارسيا، إن هناك تحقيقات يجب القيام بها بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالبيت الأبيض في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي وسيطرتهم على مجلسي الكونغرس.

غارسيا أشار الى أن هناك عملًا تحقيقيًّا حقيقيًا ينبغي القيام به بشأن حملة إيلون ماسك (الملياردير الأميركي الداعم للجمهوريين) لتطهير الموظفين الفيدراليين، والتبرعات التي قدمتها الشركات لقاعة الرقص التابعة لترامب، فضلًا عن وصول شركات النفط الكبرى إلى الموارد في فنزويلا، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.

وشدد غرسيا على ضرورة التحقيق في التقارير والادعاءات المتعلقة بشراء النفوذ مقابل الأموال، سواء ما يتعلق بقرارات العفو الصادرة لمصلحة مليارديرات ومتبرعين، أو تبرعات الشركات لقاعة الرقص، متسائلًا عن المقابل الذي حصلت عليه تلك الجهات.

هذا وبرز ملف الفساد داخل إدارة ترامب خلال الأيام الأخيرة، عقب اتهامات وجهتها المستشارة السابقة في وزارة الصحة كالي مينز، لمساعدين في الإدارة بعرقلة الإصلاحات بهدف استرضاء المانحين من الشركات، ما أثار غضب عدد من الجمهوريين.

حملة عزل لمسؤولين في إدارة ترامب

في سياق متصل، اتهم المرشح لرئاسة مجلس النواب وزعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز، وزير الحرب بيت هيغسيث، بإساءة استخدام سلطته وتقويض الأمن القومي، فضلًا عن تدبير الحرب على إيران، التي وصفها بـ”المتهورة والمكلفة”.

واعتبر جيفريز أن الحرب على إيران أسهمت في رفع الأسعار بصورة كبيرة على الأميركيين وجعلت البلاد أقل أمنًا، مشددا على ضرورة رحيل هيغسيث.

وتوقع جيفريز وجود دعم قوي للغاية داخل الحزب الديمقراطي لعزل هيغسيث، الذي قال ترامب إنه ينوي الإبقاء عليه.

من جهته، قال عضو الكونغرس الجمهوري المنتهية ولايته توماس ماسي إنه يعتزم إجبار الكونغرس على إجراء تصويت بشأن عزل هيغسيث خلال الأسبوع المقبل، رغم أن الديمقراطيين لن يتسلموا الأغلبية في مجلس النواب قبل كانون الثاني/يناير.

كما أبدى السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز انفتاحه الكامل على عزل وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور، وهو إجراء سبق أن طرحته السيناتورة الجديدة عن ولاية كارولاينا الجنوبية آني أندروز.

وفي السياق نفسه، أعلن عضوا مجلس النواب الديمقراطيان هانك جونسون وديبورا روس دعمهما عزل المدعي العام تود بلانش.

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