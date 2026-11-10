قرب روضة الشهداء في عيناثا، وفيما تشتدّ المعركة ويبدع أولو البأس بتلقين نخبة النخبة في جيش العدوّ الهزيمة التي تثير جنونهم إلى حدّ سكب القذائف والصواريخ بلا توقّف فوق أرض الجنوب وبشكل مكثّف على طول قرى الحافّة، استقبل هشام، من دون موعد، شابّين يحملان في سماتهما ملامح التّعب البهيّ: رجلان بهيّا الطلعة، وصلا معًا إلى عيناثا بعد سفر شاقٍ ومحفوف بالخطر بين القرى.

دخل إبراهيم بسام حريري (ساجد) ومعه مسعف في مقتبل العمر برفقة هشام إلى الرّوضة، حيث تهب أضرحة الشهداء المكان فوحًا من مسكٍ يسكّن التّعب ويجلو عن الرّوح آثار مشقّات الطريق. وقفوا جميعًا بخشوع زاده ضجيج الحرب سكونًا ورقّة، وقرأوا الفاتحة لأرواح شهداء عيناثا.

* لوين مسير الأخوة؟

سألهما هشام وقد رأى على وجهيهما أثر المشقّة التي يعرفها جيّدًا. ردّ ساجد:

* انطلقنا من يومين. بدنا نلاقي الحاج أبو علي يتيم.

يومان حافلان مرّا. خلالهما، تعرّض ساجد لمحاولة استهداف من مسيّرة في بلدة تبنين. لم يُصب بأذى رغم قوّة الانفجار، فما زادته الشظايا التي أحاطت به ولم تمسّه إلّا يقينًا بأنّ الله يعدّه لمهمة على الجبهة، التي جاء يلتحق بها بعد عمر قضاه منذ الفتوّة مجاهدًا في ميدان الإسعاف الحربيّ، وتنقّل خلاله بين معارك الدفاع المقدّس وجبهة الإسناد.

أشار هشام إلى مكان الهاتف وطلب إليهما الاتصال بالقيادة للتنسيق.

اقترب ساجد، الذي ينضح وجهه بحسن الخلق والتهذيب الشديد، أجرى الاتصال بالقائد الميدانيّ الذي أبلغه أنّ الحاج أبو علي متواجد حاليًا في مدينة بنت جبيل، وطلب إليه المبيت في عيناثا بانتظار الصباح، فالشمس على وشك الغروب: "ارتاحوا للصبح والصباح رباح..".

التزم ساجد بتوجيه القائد ونقله إلى هشام الذي يعرف تمامًا ما يتوجّب عليه في هذه الحالة؛ اصطحب الرجلين إلى منزل في وسط البلدة، يتواجد فيه أخوة آخرون. أمّن لهما كلّ ما يحتاجانه ثم عاد إلى نقطته.

حلّ اللّيل، وسهرة الرجال في البيت الذي تلفّه عيناثا بأجيال من حكايات المقاومة ازدادت أنسًا رغم ضجيج القصف الذي بدا جنونيًا أكثر من العادة: مختلف أنواع الطائرات المعادية احتشدت في سماء عيناثا، ومرابض مدفعية العدوّ تدكّ البلدة بالنار وبالقذائف من دون توقّف. جلس ساجد صامتًا، يراقب الوجوه التي تحيط به والمرّصعة بأسمى البسمات وأنقاها.

يراها تملأ البيت واللّيل بسكينة تهزم صوت القذائف.

يراها تزيح ثقل الطائرات وهديرها عن كتف الليل الجنوبيّ الفاتن.

يراها بعين الممرّض المتمرّس وهو يعاين مواضع التشافي في قلب الأمّة المنكسر.

ويراها بعين المجاهد الذي كرّس حياته في سبيل الله، فيتعرّف فيها على النور الملكوتيّ الذي خصّ الله به وجوه الشهداء.

يصغي إلى كلّ منهم، ويمضي بعيدًا في مجرى الصوت.

يبتسم لمزاحهم المذخّر بأثقال الشّوق الجميل:

* بكرة عازمك عترويقة فول من عند بو جميل.

يقول أحدهم ضاحكًا قبل أن يشرد طويلًا في اتصال وردهم للاطمئنان عليهم بعد تكثيف العدوّ للغارات في محيطهم.

ثمّ يهمس آخرٌ بذكر الحسين عليه السلام. هذا الذكر الذي يحرّر قلوب الفاقدين من أسر اللوعة الحبيسة، فتنطق العيون قبل الأصوات بالسلام على الحسين.



يراقب ساجد كلّ الحاضرين، ولشدّة أنسه بحضورهم يمنّي النّفس بالبقاء بينهم هنا في عيناثا، ما لم تكن الحاجة له ملحّة في بنت جبيل. يغفو مغرقًا بالأنس الذي يحيط به. بعد الفجر بقليل، جرى الاتصال بالحاج أبو علي يتيم لإبلاغه بوصول الطبيب ورفيقه المسعف، وسُرَّ أبو عليّ بالخبر الذي ينتظره منذ يومين، إلّا أنّه أبلغ المعنيين أن انتقال ساجد ورفيقه إلى بنت جبيل متعذّر لعدّة أسباب منها ألّا إمكانية لتأمين مكان مناسب يستطيعان فيه ممارسة عملهما الطبيّ الميدانيّ، مع الإطباق الجوّي الذي يمارسه العدو على مدار الساعة. هذه الظروف حتّمت بقاء ساجد في عيناثا، بانتظار تغيير ما.



بقي ساجد في عيناثا إذًا، وحوّل حضوره إلى عمل دؤوب يقوم به بكلّ سرور وسط هذا الجمع النورانيّ من أخوته في الجهاد: حرص على ترتيب وتنظيم حقائب الإسعاف، بادر إلى معالجة الإصابات ميدانيًا، واجتهد كذلك في ترتيب الوصل بين الميدان في عيناثا وبين الإسعاف الحربيّ والمستشفيات. وفي هذه الأثناء، لم ينقطع عن التواصل مع الحاج أبو علي يتيم لإبلاغه بجهوزيّته لأداء أيّ مهمة توكل إليه في أي مكان.

ثمّ وصل نبأ ارتقاء الحاج أبو علي. تلقّاه ساجد بتأثّر عميق، وأدرك أن طلب الشهيد إليه بالبقاء في عيناثا فيه سرّ ما. ولذلك قرّر البقاء فيها، حتى يأذن له الله بالانتقال منها، أو بالعبور من على أرضها إلى السماء شهيدًا.

يومًا بعد يوم، تشتدّ المعارك، ويشتدّ معها حرص ساجد على أداء تكليفه على أتمّ وجه. يسعف المصابين ويجهّزهم للذهاب إلى المستشفى، ينظر طويلًا في وجوه الشهداء الذين تسابقوا أمامه نحو الجنّة.

واصل ساجد عمل كلّ ما بوسعه رغم الألم الكبير الذي أثقل قلبه وهو يرى إخوته وهم يتدفقون نهرًا من شهادة نحو السماء.

بيد يقطب جرحًا، وبيد يمسح على وجه شهيد.

بيد يوقف نزفًا، وبيد يغمض عينين عاجلت صاحبهما القذيفة قبل إغماضة الجفن.

عيناثا في تلك الأيام والليالي بدت بهيّة رغم عمق الجرح، يتنقّل فيها ساجد مؤدّيًا ما عليه، مختزنًا طاقة الحزن الثوريّ العظيم، باحثًا في وجوه من عبروا، ومن ينتظرون، عن السرّ الذي أوصلهم إلى السماء. انقطع الاتصال مع القيادة، وتمكنّت مجموعة من المجاهدين في عيترون من الوصول إلى عيناثا ليتحرّكوا جميعًا نحو صفّ الهوا أو كونين لتلقّي المستجدّات والمهمّات المتوجبة عليهم.

غادر ساجد عيناثا إذًا، وربّما ترك في ذرّات ترابها بعضًا من قلبه، موقنًا أنّ ما عاشه فيها لم يكن في أي لحظة صدفة. فالأنس الذي استشعره في ليلته الأولى فيها، وطلب الحاج أبو علي يتيم إليه البقاء فيها، كانا سرًّا من ضوء سماويّ رافق محطّته الجهادية على أرضها.

في الطريق إلى كونين، وأثناء مسير الأخوة كثّف العدو من نشاط طائرات الاستطلاع فوقهم فاتفقوا على الانقسام إلى مجموعتين منفصلتين، في خطة تشاركت فيها المجموعتان ألق الفداء: لقد أدركوا وفق معرفتهم بعدوّهم أنّ هدير هذه الطائرات يشي بقرب انكشافهم، والانقسام في هذه الحالة يعزّز من فرص وصول إحدى المجموعتين إلى وجهتها.

دخلت المجموعة التي في عديدها ساجد أحد المنازل بانتظار أن تتحسّن ظروف المسير. خلف جدران بيت ككلّ بيوت الجنوب سخيّ بالحبّ وبالدفء، نال ساجد ورفاقه ما تمنّوا: الشهادة كفدائيين أتمّوا مهمّتهم على أكمل وجه، وأنهوا ما عليهم في هذه الدنيا بأبهى طريقة. أغار الطيران الحربي المعادي على البيت، واستشهد جميع من فيه، فيما وصلت المجموعة الثانية إلى كونين في اليوم التالي، ونقلت ما جرى، قل حدّثت عن فتية آمنتوا بربّهم، عاشوا فدائيين استشهاديين، حتى نالوا الشهادة على جنح الفداء.

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