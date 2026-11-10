قال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُظهر خلال الأيام الأخيرة أنه يعطي الأولوية للمسار الدبلوماسي مع إيران، وقد التقى أمس رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني. والهدف هو الدفع نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران. لكن إسرائيل ودول المنطقة تبدي تشكيكًا في هذا المسار، فلا أحد في "إسرائيل" يعتقد بأن الإيرانيين سيغيرون موقفهم بهذه السرعة بشأن رؤيتهم لبرنامجهم النووي أو برنامج التسلح بالصواريخ الباليستية".

أضاف: "يواجه ترامب ومساعدوه صعوبة في فهم حقيقة أساسية واحدة تتعلق بالإيرانيين، وهي أنهم شعب يتمتع بالعزيمة والصبر الشديدين. فقد بدأوا ثورتهم الشيعية عام 1979، وتتمثل خطتهم في تعزيز الثورة و"تصديرها" إلى مختلف أنحاء الخليج والشرق الأوسط. وهم يعملون بطريقة منظمة ومدروسة"، على حدّ تعبيره، وتابع: "يبدو ظاهريًا أن الشعب الإيراني أكثر ذكاءً من الشعب الأميركي. كما أن نسبة المتعلمين في إيران أعلى بكثير من نسبة المتعلمين في "المجتمع الإسرائيلي". ولذلك، من المهم النظر إلى "العدو الإيراني" باحترام، وعدم الاستهانة به بأي شكل من الأشكال".

بحسب أشكنازي، نجح الإيرانيون في تحقيق المفاجأة في مضيق هرمز وباب المندب، وألحقوا أضرارًا بالاقتصاد العالمي، وشلّوا حرية الملاحة البحرية. وهم قادرون على مواصلة تحقيق المفاجآت في المعركة المقبلة أيضًا، سواء تعلق الأمر بتحرك دبلوماسي أو بعملية عسكرية.

النافذة الزمنية تضيق

كذلك أشار الى أنه "بعد الهزيمة التي مُني بها ترامب في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، دار الحديث عن أن النافذة الزمنية المُتاحة أمامه لتنفيذ هجوم محدودة حتى بداية كانون الثاني/يناير، لكن نظرة سريعة إلى التقويم تكشف أن الجدول الزمني أقصر بكثير".

وأردف "ذلك على افتراض، كما صرّح كبار المسؤولين في إدارة ترامب، أن المعركة الثالثة مخطط لها أن تكون قصيرة وعنيفة وفتاكة بصورة استثنائية، فإن التقديرات تشير إلى أن حربًا من هذا النوع ستستمر ما بين ثلاثة أيام وأسبوع. ولذلك، سيسعى الأميركيون إلى تنفيذ العملية قبل الموعد المستهدف بأسبوع على الأقل. وفي المقابل، يُعد كانون الأول/ديسمبر شهر الأعياد في التقويم المسيحي، وهو شهر التجمعات العائلية، بدءًا من عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، مرورًا بعيد الميلاد، وصولًا إلى ليلة رأس السنة الميلادية".

ووفق أشكنازي، هناك قاعدة في الاقتصاد الأميركي مفادها أنه لا ينبغي أبدًا اندلاع إضراب في شركة طيران أو مطار خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، خشية أن يؤثّر ذلك في أجواء الأعياد المسيحية. وأيّة جهة تُقدم على الإضراب ستخسر معركتها، لأن الجمهور الأميركي لا يغفر ولا يسامح في مثل هذه المسألة. ويُدرك ترامب أيضًا أن خوض حرب خلال الأعياد ليس خطوة حكيمة. ولذلك، فإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بصورة استثنائية.

وختم "أما إذا نظرنا إلى الساحة "الإسرائيلية"، فقد سبق أن جرت مفاوضات لتشكيل حكومة خلال أيام حرب أو مواجهة أمنية، في الماضي غير البعيد. فقد تبلورت حكومة التغيير الأولى بالتزامن مع عملية "حارس الأسوار" (معركة سيف القدس) عام 2021. فهل سيتكرر هذا السيناريو؟ هذا ما سنعرفه خلال الأيام القليلة المقبلة".





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