أعلن رئيس شركة توليد الطاقة الكهربائية الحرارية في طهران، عظيم اعتمادي، عودة جميع محطات الطاقة الحرارية التي تضررت خلال العدوان إلى دائرة الإنتاج، مؤكدًا جاهزيتها لتأمين الكهرباء خلال فصل الشتاء.

وقال اعتمادي خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض صناعة الكهرباء السادس والعشرين، إن محطات الطاقة الحرارية تمتلك قدرة توليد كافية لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء، شريطة توفير الوقود اللازم لتشغيلها.

وأوضح أن الغاز الطبيعي يمثل الوقود الرئيسي للمحطات، فيما جرى إعداد الوقود السائل، بما في ذلك الديزل، لاستخدامه وقودًا احتياطيًا في حالات الطوارئ، وإصلاح خطوط نقل الغاز، وانخفاض إنتاجه.

وأشار إلى أن تجربة الحرب وما رافقها من انخفاض في إنتاج الغاز، إلى جانب الهجوم على منشآت بارس الجنوبي، أدت إلى تراجع الإنتاج اليومي للغاز بنحو ثلاثة ملايين متر مكعب، الأمر الذي يفرض استخدام الوقود السائل لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء.

ولفت إلى أن استهلاك الكهرباء يشهد ذروتين خلال العام، صيفًا بسبب استخدام أجهزة التبريد، وشتاءً مع تشغيل أجهزة التدفئة، مؤكدًا اتخاذ تدابير لضمان توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد خلال موسم الشتاء.

وأضاف أن فريق عمل شُكّل في وزارة الداخلية، بمشاركة الجهات المعنية، لتنسيق جهود تأمين الوقود للمحطات، بهدف مواجهة فصل الشتاء بأقل قدر من المشكلات.

وفيما يتعلق باحتياطيات الوقود، أكد اعتمادي أن نحو 80 بالمئة من السعة التخزينية لخزانات وقود المحطات قد جرى ملؤها، واصفًا مستوى الاحتياطيات بأنه مناسب جدًا، مشيرًا إلى الاستعداد لمواجهة أسوأ الظروف، وعدم وجود مخاوف خاصة بشأن تأمين الوقود.

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