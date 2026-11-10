في الوقت الذي تقف فيه أميركا عاجزة عن التقدم خطوة واحدة أمام إيران، بعد استنفاد خيارات الترهيب العسكري والسياسي ووصولها إلى حافة الهاوية، وبقاء خيار وحيد يرادف دمارًا شاملًا لأمن المنطقة وموارد طاقتها ومصالح أميركا فيها، وعلى رأسها أمن كيانها الصهيوني، تدخل أميركا في سلسلة جديدة من المخادعات والمقامرات المحفوفة بالمخاطر لمجرد حفظ ماء وجهها والتشويش على صورتها العاجزة وهيبتها المتراجعة.

وأحدث حلقات هذه السلسلة تمثل في الإعلان عن خطة "البوابة الحديدية"، والتي تحاول أميركا عبرها الإيحاء بأن لها اليد العليا، وأنها تمتلك مجموعة من البدائل تفاضل بينها، وأن الحصار الشامل هو خيار من مجموعة خيارات تراه الأنسب، بل وأنها تشفق على إيران من خيار الدمار الشامل، رغم أنها حاولت تجريبه وتوقفت بسبب رد الفعل الإيراني العنيف والرادع!

وهنا نحاول استعراض هذه الخطة ودلالتها وصواعق التفجير فيبها، ولماذا هي محكومة بالفشل قياسًا بهدفها الرئيسي المتمثل في ابتزاز إيران وانتزاع التنازلات منها أو إسقاطها.

خطة البوابة الحديدية:

هي مبادرة عسكرية واستخباراتية أميركية أعلنتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) رسميًا، بهدف تشديد الحصار على إيران عبر توسيعه من الموانئ البحرية ليشمل الحدود البرية وبحر قزوين.

وتدعي أميركا من خلالها خنق شبكات تسليح إيران، ومنعها من الالتفاف على العقوبات أو نقل التقنيات المتطورة وإعادة بناء ترسانتها العسكرية.

وقد أعلنت أميركا عن إنشاء قوة المهام لهذه الخطة، والتي تتكون من نحو 20 عنصرًا من العسكريين والمدنيين، وتتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقرًا لها.

قوة المهام تعمل كحلقة وصل استخباراتية فورية بالتنسيق مع وكالات حكومية أميركية متعددة (مثل وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات)، وذلك عبر استخدام الرصد الجوي والأقمار الصناعية والطائرات من دون طيار لتعقب ومراقبة الشحنات، ومنع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج عبر المنافذ البرية وبحر قزوين.

دلالة إعلان الخطة:

هناك دلالة مباشرة للإعلان عن خطة لتعميق الحصار وتوسيعه، وهي العجز عن حسم الصراع عسكريًا، حيث تزامن الإعلان عن الخطة مع تهديدات كبرى بعمل عسكري قد يصل لضربة نووية، وتزامن مع تصريحات وتسريبات متعمدة بتحديد أهداف الضربة العسكرية واستعدادات "إسرائيل" للمشاركة وفتح ملاجئها استعدادًا للحرب، بل ووصل التهديد لتسريب ساعة صفر للحرب وربطها بانتهاء الانتخابات الأميركية.

وبالتالي جاء الإعلان عن الخطة ليكون مصداقًا للمثل العربي الشهير "تمخض الجبل فولد فأرًا"، وهذا دليل مباشر على خشية أميركا الفعلية من التصعيد وأن الحرب بمثابة الخيار الانتحاري الأخير، وليس خيارًا من ضمن مجموعة من الخيارات التي تفاضل بينها.

صواعق التفجير في هذه الخطة:

رغم أن هذه الخطة تم الإعلان عنها لحفظ ماء الوجه الأميركي والتغطية على الخشية من كلفة الخيار العسكري، إلا أنها تحمل في طياتها، إذا تمادت أميركا في محاولة تطبيقها حرفيًا، أكثر من صاعق لتفجير الوضع وتوسيع الصراع ونقله لمستويات أخطر، وقد تصل إلى نطاق الصراع الدولي والاصطدام بقوى كبرى مثل روسيا والصين، وهو آخر ما تتمناه أميركا.

وعمليًا، إيران لها حدود برية مع سبع دول، ويبلغ طول هذه الحدود نحو 5894 كيلومترًا، إضافة إلى امتداد سواحل إيران لنحو 740 كيلومترًا على بحر قزوين.

وفرض رقابة على هذه المساحة يتطلب نفوذًا أميركيًا وطاعة تامة من الدول المجاورة، لتطبيق الأوامر الأميركية فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية والرقابية، وهو أمر ثبت فشله مسبقًا، وبالتالي قد يحمل نذر صدام مع هذه الدول أو بين أنظمة الدول المتعاونة وشعوبها.

كما تتصادم الخطة مع اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين، التي وقعتها الدول الساحلية الخمس عام 2018، والتي تنص على حظر وجود القوات المسلحة للدول غير الساحلية في هذا البحر، وتمنع الدول الموقعة من إتاحة أراضيها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد دولة ساحلية أخرى.

ولو تجاوزت أميركا الاتفاقية وتجرأت على دولها، فإن روسيا على الأقل لن تسمح بهذا التجاوز، وخاصة بعد إعلان تعميق التعاون الاستراتيجي مع إيران في الزيارة الأخيرة التي قام بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، ولقائه بالرئيس بوتين ونقله رسالة خاصة من السيد مجتبى الخامنئي، والإعلان عن مشروعات مشتركة للغاز والتعاون الاقتصادي.

كما تتصادم الخطة مع المصالح الصينية المباشرة لمحاصرتها ممرات مبادرة الحزام والطريق وممرات التبادل المباشرة بين الصين وإيران.

والصاعق الأهم هو أن إيران التي توعدت وثبتت مصداقية وعودها ووعيدها، لن تسمح بهذا الخنق الاقتصادي، حيث قابلت الحصار البحري باستهدافات يومية لفرض حصار على مضيق هرمز ولا تبالي بالاشتباكات مع القوات الأميركية، وأن تضييق الخناق عليها سيدفعها للمبادرة بالتصعيد، وقد ألمحت إلى ذلك في أكثر من مناسبة عبر أكثر من مسؤول قيادي.

الخطة ونتائج الانتخابات الأميركية

رغم تظاهر ترامب والجمهوريين بأن انتكاستهم في انتخابات التجديد النصفي لن تؤثر على قرارات الرئيس، إلا أن هذه الخطوة لا تخلو من مغازلة للديمقراطيين الذين يستعدون لتشريعات لدعم أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا والحد من إجراءات تعاون ترامب مع روسيا في بعض المجالات لتخفيف أزمة الديزل وتخفيف أعباء مساعدة أوكرانيا، حيث يفضل الديمقراطيون سياسة الاحتواء والحصار والتضييق على الروس والصينيين، وربما يحاول ترامب الضغط على روسيا لتخفيف تعاونها مع إيران استغلالًا واستقواءً بوصول الديمقراطيين للأغلبية بالكونغرس، ومحاولة مقايضة روسيا ببعض الصفقات.

والخلاصة أن أميركا اليائسة من جدوى الخيار العسكري والمصابة بشلل استراتيجي والمبتلاة بخيارات كلها بائسة، تحاول حفظ ماء وجهها الإمبراطوري بخطط وإجراءات متباينة على أمل انتزاع تنازلات من إيران التي قررت أن تخرج من هذه الحرب كقوة كبرى على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط، وهو ما يعني أن احتمالات الحرب مرتفعة مع هذا اليأس الأميركي الذي قد يدفع أميركا للانتقام بلا هدف استراتيجي، وهو ما تتحسب له إيران وتعد له العدة والجهوزية الشاملة.

الكلمات المفتاحية