أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران اندلاع النيران بناقلتي نفط مخالفتين بعد اصطدامهما بألغام بحرية اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في جنوب مضيق هرمز.

وقالت العلاقات العامة التابعة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في بيان إن الناقلتين المخالفتين توقفتا بعد وقوع انفجارين كبيرين واندلاع النيران فيهما، أثناء سلوكهما مسارًا غير مصرح به في مضيق هرمز.

وأوضحت العلاقات العامة أن الناقلة الأولى، وهي من فئة الناقلات العملاقة، تعرّضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري. أما الناقلة الثانية، التي كانت تحظى بحماية مقاتلات تابعة للجيش الأميركي المعتدي، فتعرضت لحادث أثناء محاولتها العبور سرًا عبر المسار غير القانوني، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتوقفها في مكانها.

وأشار البيان إلى أن الناقلتين أطفأتا جميع أنظمة الملاحة والتعرّف الخاصة بهما، واصطدمتا بما وصفه بـ"الجدار الناري" لمضيق هرمز، قبل أن تُتركا عند الساحل الجنوبي للمضيق وهما تحترقان.

وحذّرت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مجددًا من أن المسار غير المصرّح به غير آمن، مشيرةً إلى أن جميع السفن المتعاونة مع الجيش الأميركي الإرهابي والمعتدي، والتي تحاول العبور عبر هذا المسار، ستلقى المصير نفسه.



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