صعّدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، اعتداءاتها على الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ضمن سلسلة انتهاكات ميدانية تخللتها مداهمة منازل واعتقالات ونشر تعزيزات عسكرية، بالتزامن مع هجمات للمستوطنين على مركبات الفلسطينيين.

وأبرز الاعتداءات الصهيونية اليوم تمثل باستشهاد الطفل الفلسطيني معتز إياد عبد المجيد دغلس البالغ من العمر 14 عامًا برصاص قوات الاحتلال في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل دغلس، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" احتجزت جثمانه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص في القرية ونقلتهما إلى المستشفى، في حين منعت القوات الإسرائيلية الطواقم من الوصول إلى إصابة ثالثة، كما احتجزت 3 مسعفين متطوعين تابعين للجمعية.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة علار شمال المحافظة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين، وسط تحركات عسكرية داخل البلدة.

وفي محافظة قلقيلية، امتدت الاقتحامات إلى بلدة حبلة جنوب المحافظة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين ثائر علي أعمر وأمجد مفيد، خلال اقتحام بلدة سنيريا جنوب قلقيلية، في إطار حملات المداهمة والاعتقال التي تنفذها في بلدات المحافظة.

أما في نابلس، فقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة عبر حاجز المربعة، بالتزامن مع اقتحام حي رفيديا غربي المدينة وشارع المريج، حيث داهمت أحد المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي المخفية في نابلس، واعتقلت شاباً خلال العملية، فيما اعتقلت الأسير المحرر عدنان عصفور عقب مداهمة منزله في الحي، في تطور رافق التحركات العسكرية داخل المدينة. وفي محافظة سلفيت، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في منطقة واد الشاعر، الواقعة على الطريق الواصل بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية، ما عرّض المركبات الفلسطينية للخطر خلال مرورها في المنطقة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وداهمت أحد منازل المواطنين، كما توغلت في قرية المغير شمال شرق المحافظة، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات طالت أربعة فلسطينيين، بينهم الفتاة إسراء علي أبو عليا، إضافة إلى محمد مأمون الزغلول، وعوض خالد أبو نعيم، وعاطف مراد النعسان.

وشهدت بلدة برقا شرق رام الله اقتحاماً لقوة كبيرة من جيش الاحتلال، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحام مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، في إطار تحركاتها العسكرية المتزامنة في المحافظة.

وفي القدس المحتلة، شهد سوق القطانين إقامة مستوطنين احتفالًا صاخبًا، عشية رأس الشهر العبري، في مشهد يعكس استمرار تحركات المستوطنين داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وتوزعت الاقتحامات والاعتقالات خلال ساعات الليل والفجر على عدة محافظات، وشملت مداهمة منازل واعتقال فلسطينيين، إلى جانب اعتداءات المستوطنين على المركبات الفلسطينية، وسط استمرار التحركات العسكرية لقوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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