كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عوفر شيلح: إسقاط النظام في إيران رهانٌ تاريخي خاطئ

لبنان

العدوان الصهيوني يتواصل جنوبًا.. غارات وقصف وتمشيط
لبنان

العدوان الصهيوني يتواصل جنوبًا.. غارات وقصف وتمشيط

2026-11-10 13:56
94

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على الجنوب اللبناني اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، فنفذت سلسلة اعتداءات جديدة توزعت على مختلف المناطق الجنوبية.

وشنّ طيران العدو "الإسرائيلي" غارتين جويتين صباحًا استهدفتا بلدتي القنطرة (قضاء مرجعيون) وكفرتبنيت (قضاء النبطية).

وقصفت مدفعية العدو "الإسرائيلي" على فترات مختلفة من اليوم مستهدفة بلدات: المنصوري ومجدل زون والقنطرة، وبرعشيت، وسهل الخيام، وأودية: السلوقي، وزبقين، ووادي الحجير.

ونفذت قوات العدو الصهيوني صباحًا عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة استهدفت أطراف بلدة شقرا، وبلدتي المنصوري والقنطرة، وواديي السلوقي زبقين.

وأقدمت قوات العدو "الإسرائيلي" على إحراق عدد من المنازل في مدينة الخيام، وتحديدًا في محلة الجلاحية التي سبق أن تعرضت صباحًا لقصف مدفعي وعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة.

إلى ذلك واصل طيران العدو الحربي والمُسيّر خرقه للأجواء اللبنانية لا سيما الجنوبية، وصولًا إلى أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

ونفذ طيران العدو المُسيّر تحليقًا متواصلًا وعلى مستويات منخفضة فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ومنطقتي صور والنبطية.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الضاحية الجنوبية الجنوب العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الصهيوني يتواصل جنوبًا.. غارات وقصف وتمشيط
العدوان الصهيوني يتواصل جنوبًا.. غارات وقصف وتمشيط
لبنان منذ ساعتين
مبنى عزمي... المقر الذي تحول لأكبر مقبرة للجنود
مبنى عزمي... المقر الذي تحول لأكبر مقبرة للجنود "الإسرائيليين"
لبنان منذ ساعتين
بعد أشهر من إغلاقه.. إعادة فتح طريق سد بحيرة القرعون للمرة الأولى منذ 26 أيار
بعد أشهر من إغلاقه.. إعادة فتح طريق سد بحيرة القرعون للمرة الأولى منذ 26 أيار
لبنان منذ 6 ساعات
النائب محد رعد يوجه رسالة ودّ وعهد إلى أهالي الشهداء المُضحِّين
النائب محد رعد يوجه رسالة ودّ وعهد إلى أهالي الشهداء المُضحِّين
لبنان منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
العدوان الصهيوني يتواصل جنوبًا.. غارات وقصف وتمشيط
العدوان الصهيوني يتواصل جنوبًا.. غارات وقصف وتمشيط
لبنان منذ ساعتين
بعد أشهر من إغلاقه.. إعادة فتح طريق سد بحيرة القرعون للمرة الأولى منذ 26 أيار
بعد أشهر من إغلاقه.. إعادة فتح طريق سد بحيرة القرعون للمرة الأولى منذ 26 أيار
لبنان منذ 6 ساعات
في يوم شهيد حزب الله: سيادة لبنان بين مقاومة تحميها أو مساومة تُطيح بها
في يوم شهيد حزب الله: سيادة لبنان بين مقاومة تحميها أو مساومة تُطيح بها
مقالات مختارة منذ 9 ساعات
النائب محد رعد يوجه رسالة ودّ وعهد إلى أهالي الشهداء المُضحِّين
النائب محد رعد يوجه رسالة ودّ وعهد إلى أهالي الشهداء المُضحِّين
لبنان منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة