واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على الجنوب اللبناني اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، فنفذت سلسلة اعتداءات جديدة توزعت على مختلف المناطق الجنوبية.

وشنّ طيران العدو "الإسرائيلي" غارتين جويتين صباحًا استهدفتا بلدتي القنطرة (قضاء مرجعيون) وكفرتبنيت (قضاء النبطية).

وقصفت مدفعية العدو "الإسرائيلي" على فترات مختلفة من اليوم مستهدفة بلدات: المنصوري ومجدل زون والقنطرة، وبرعشيت، وسهل الخيام، وأودية: السلوقي، وزبقين، ووادي الحجير.

ونفذت قوات العدو الصهيوني صباحًا عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة استهدفت أطراف بلدة شقرا، وبلدتي المنصوري والقنطرة، وواديي السلوقي زبقين.

وأقدمت قوات العدو "الإسرائيلي" على إحراق عدد من المنازل في مدينة الخيام، وتحديدًا في محلة الجلاحية التي سبق أن تعرضت صباحًا لقصف مدفعي وعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة.

إلى ذلك واصل طيران العدو الحربي والمُسيّر خرقه للأجواء اللبنانية لا سيما الجنوبية، وصولًا إلى أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

ونفذ طيران العدو المُسيّر تحليقًا متواصلًا وعلى مستويات منخفضة فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ومنطقتي صور والنبطية.



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