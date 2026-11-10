رأى عضو الكنيست السابق والباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي (INSS) عوفر شيلح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يرغب فعليًا في العودة إلى حرب واسعة مع إيران، ولا يملك في الوقت نفسه القدرة على تحقيق انتصار حاسم فيها.

تصريحات شيلح جاءت خلال مقابلة مع جدعون أوكو وعميحاي أتيلي عبر إذاعة "103FM الاسرائيلية" في سياق الحديث عن احتمالات انتهاء الحرب وإمكانية تجددها.

وبحسب صحيفة "معاريف"، تساءل شيلح عن جدوى جعل إسقاط النظام الإيراني إرثًا سياسيًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلًا: "لماذا قد يعتقد أحد بأن إرث رئيس أميركي سيكون إسقاط النظام في إيران؟ وهل سيكرّس ترامب العامين الأخيرين من رئاسته لهذا الهدف؟ ومن يهتم بهذا الأمر حقًا داخل الولايات المتحدة؟".

وأضاف أن إسقاط نظام في دولة يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة لا يمكن أن يتحقق بهذه الطريقة، معتبرًا أن من أطلق الهجوم في 28 شباط، بمساهمة "إسرائيلية" جوهرية، ارتكب خطأً نابعًا من الجهل بالتاريخ. وأوضح أن مهاجمة نظام بهدف إسقاطه من دون تحقيق ذلك تؤدي إلى تعزيز قبضته بدلًا من إضعافه.

كذلك لفت الى أنه لا يوجد رئيس أميركي، وخصوصًا دونالد ترامب، مستعد لتكريس ما تبقى من رصيده الشعبي والسياسي لخوض معركة بهذا الحجم.

شيلح أشار إلى أن الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة يشكّل عاملًا إضافيًا يحدّ من قدرة ترامب على مواصلة الحرب، موضحًا أن الرئيس الأميركي يواجه احتمال خسارة الأغلبية في مجلسي الكونغرس لمصلحة الديمقراطيين، على خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، في وقت ما تزال فيه أهداف الحرب غير واضحة.

وكما قال شيلح إن ترامب، رغم عدم اكتراثه كثيرًا بمواقف الكونغرس، يواجه ضغوطًا سياسية متزايدة قد تصل إلى حد إطلاق إجراءات لعزل وزير دفاعه بسبب إدارة الحرب على إيران، مضيفًا أن "الأمور تبدو متجهة نحو ذلك".

شيلح قال أيضًا "يكمن أساس المأزق في فرضية أساسية خاطئة.. دعونا نتعلم من تجربتنا نحن؛ "إسرائيل" حاولت تغيير النظام في لبنان عام 1982، واحتللنا بيروت. كيف انتهى هذا الأمر؟ هل كان النجاح كبيرًا؟ "إسرائيل" تنساق وراء أفكار لا تمتلك أيّة إمكانية للتحقق تاريخيًا".

شيلح استبعد أن تؤدي الحرب إلى تغيير النظام من الداخل. وتساءل: "عندما تهاجم دولة من الخارج، ما احتمال أن يثور الناس بداخلها؟ أين حدث ذلك؟"، وأضاف: "الناس هناك خائفون. كيف ستخرج إلى الشوارع بينما تحلّق الطائرات "الإسرائيلية" والأميركية في الأعلى؟".

وخلص إلى أنه "لا يمكن لأيّ "إسرائيلي" أن يكون سعيدًا بالوضع الراهن، لكن من بدأ هذه الخطوة لم يأخذ هذه الأمور في الحسبان".

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