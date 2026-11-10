قال المحامي غادي عزرا، الرئيس السابق لما تسمّى "هيئة الإعلام الوطني" في كيان العدو، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدّد في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" هذا الأسبوع، أسباب خسارة حزبه في انتخابات التجديد النصفي، فإلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والحرب مع إيران، أشار إلى "النفور الشديد" لدى الأميركيين من "إسرائيل". وقال ذلك من دون أن يرفّ له جفن.

وبحسب غادي عزرا، قبل ذلك بأيام قليلة، صرّح نائبه بأن الجمهوريين سيضطرون إلى إعادة النظر في طبيعة علاقاتهم بـ"إسرائيل" إذا أرادوا الفوز مجددًا. وكل ذلك يدفع "الإسرائيليين"، وبحق، إلى توجيه أنظارهم نحو واشنطن.

وقال: "لكن، في الوقت الذي نوجّه فيه أنظارنا غربًا عبر الأطلسي، تبدو أوروبا، بمعناها الأوسع، وكأنها بدأت بالفعل تنقلب علينا. وهذا التحوّل لا يقتصر على أطراف المشهد السياسي أو التيارات الهامشية، بل بات يتسلل إلى صلب التيار السياسي الرئيسي".

وتابع: "إليكم مثالًا يوضح ذلك. تعمل حكومة حزب العمال في بريطانيا هذه الأيام على حشد نحو 50 دولة لإصدار بيان بشأن الوضع الإنساني في غزة. ورغم أن نص البيان لم يُنشر بعد، فإن التقارير تشير إلى أنه سيكون نسخة مختصرة من بيان صدر في أيلول/سبتمبر بعنوان "غزة: دعوة إلى التحرك بشأن وصول المساعدات الإنسانية والصحة". وفي ذلك البيان، دعت ثماني دول، من بينها قطر والسعودية، إلى فتح جميع المعابر، وإلغاء "الحصص التعسفية"، والسماح بإدخال المعدات مزدوجة الاستخدام، وإجراء تحقيقات جنائية بشأن الاعتداءات على العاملين في مجال الإغاثة. كما يصف البيان وكالة الأونروا بأنها "ضرورية". ويتألف من أكثر بقليل من 800 كلمة، لكن كلمة "حماس" لا تظهر فيه، ولا نزع السلاح، ولا الإرهاب"، مردفًا: "وهذه بريطانيا تحديدًا، وليست أيرلندا أو إسبانيا. إنها الدولة التي حظرت حركة حماس بكاملها منذ عام 2021، والتي وقّعت معنا خريطة طريق حتى عام 2030 تشمل حوارًا أمنيًا ومكافحة مشتركة لإيران. وهي الدولة التي تعرضت قواعدها في قبرص والخليج هذا العام لنيران إيرانية، والتي أعلن وزير خارجيتها في أيلول/سبتمبر الماضي فقط أن العلاقات الاستخبارية مع "إسرائيل" "مهمة". وفي الشهر نفسه، قاد الوزير مقاطعة للمنتجات "الإسرائيلية" القادمة من الضفة الغربية، وانضمت إليها عشر دول. وبعبارة أخرى، نحن نمثل مكسبًا في المجال الأمني، لكننا عبء في المجال السياسي. ولم يعد المجالان يلتقيان".

ووفقًا له، فإن الاستنتاج الأول هو أن العزلة السياسية لـ "إسرائيل" لم تتوقف مع وقف إطلاق النار، بل تتواصل. وهنا من المهم فهم الاستنتاج الثاني: هذه العزلة لا تنبع من الأزمة مع الولايات المتحدة، بل هي عملية موازية لها دوافعها ووتيرتها الخاصة. وحتى لو أُعيد ترميم علاقاتنا مع الديمقراطيين غدًا، فإن أوروبا باتت في موقع مختلف. فالعمليتان لا تحل إحداهما محل الأخرى، بل تضاعف كل منهما تأثير الأخرى.

ورأى أن غزة هي الحالة التي توضح ذلك أكثر من أي شيء آخر. فعندما نقرأ بيان أيلول/سبتمبر، وكذلك البيان المرتقب صدوره قريبًا بدعم من 50 دولة، ونقارنه بالمعطيات الفعلية، ندرك حجم الانفصال عن الواقع. ففي اتفاق وقف إطلاق النار، وافقت الحكومة المنتهية ولايتها على إدخال 600 شاحنة يوميًا إلى القطاع، أي 4200 شاحنة أسبوعيًا. ووفقًا لمكتب منسق أنشطة الحكومة "الإسرائيلية" في المناطق الفلسطينية (المحتلة)، يبدو أن الاحتياجات الفعلية أقل بكثير من ذلك. بل إن التجار الغزيين أنفسهم أوقفوا دخول جزء كبير من هذه الكمية، لأن حماس تطالبهم بدفع 10 آلاف شيكل عن كل شاحنة. وهذه الأموال هي التي تساعد الحركة على تجنيد آلاف المسلحين الإضافيين، واستئناف إنتاج الأسلحة، ودفع الرواتب".

وشدد على أنه في المدارس، بما فيها مدارس الأونروا التي توصف بأنها "ضرورية"، يجري التدريس باستخدام الكتب المدرسية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي لا تزال تحريضية كما كانت، وتتضمن الجهاد والشهداء وخرائط لا تظهر فيها "إسرائيل". وهكذا، وعلى خلاف البيانات الصادرة في أوروبا، فإن السكان يحصلون بالفعل على ما يغذيهم، سواء بالغذاء أو بالكراهية، وفق تعبيره.

وسأل: "كيف يمكن، بعد كل ذلك، أن تستمر ولادة مثل هذه المبادرات المناهضة لـ "إسرائيل"؟ الجواب هو أنها تمثل عَرَضاً لمشكلة جذرية، لا يمكن تكرار الحديث عنها بما يكفي: "إسرائيل" الرسمية لا تخسر معركة القوة الناعمة، بل تخلّت عنها. لقد قررت ألا تخوضها أصلًا. فهذه المعركة ليست جزءًا من رؤية الأمن القومي، ولا توجد جهة تتولى مسؤوليتها. وستثبت لنا 50 دولة ذلك هذا الأسبوع.

وخلص إلى أنه في معركة الوعي، كما في الدبلوماسية، لا يوجد فراغ. فمن لا يكتب روايته بنفسه، تصله الرواية جاهزة عبر البريد. وهذا الأسبوع، ستصل من لندن. أما في "إسرائيل"؟ فلا أحد يخطط للرد.

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