​نفّذت القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، 4 عمليات عسكرية نوعية بصواريخ باليستية وطائرات مُسيَّرة، استهدفت ثلاثة منها أهدافًا حيوية في العاصمة السعودية الرياض، واستهدفت العملية الرابعة التحشيدات السعودية في محافظة لحج اليمنية.

​وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان، أنّ "العملية الأولى استهدفت "مطار الملك خالد الدولي" وعددًا من محطات الضخ في خط شرق - غرب في عاصمة العدو السعودي الرياض، وكانت الإصابات مباشرة وخلفت حرائق وأضرارًا في المواقع المستهدفة"، مضيفًة: "العملية الثانية استهدفت شركة "أرامكو" في بقيق (في شرق السعودية) وحققت أهدافها بنجاح".

وأضافت أنّ "العملية الثالثة استهدفت تحشيدات العدو السعودي التي يُشرف عليها الضابط السعودي بدر الحربي في مديرية المضاربة ورأس العارة (إحدى مديريات محافظة لحج اليمنية) وخلَّفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، في حين استهدفت العملية الرابعة المركز المالي في عاصمة العدو السعودي الرياض وذلك ردًا على استهداف العدو للأطفال والنساء (في اليمن)".



وحذّرت القوات المسلحة اليمنية "كل المستثمرين والشركات من بقاء استثماراتهم في السعودية"، ونصحتهم بـ"نقلها إلى بلدان مسالمة وآمنة لأنّ السعودية بلد غير آمن للاستثمار حتى إنهاء عدوانه وحصاره عن اليمن".

كما شدّدت على أنّ "البهتان الجديد من قِبَل العدو السعودي بأنّ القوات اليمنية استهدفنا خط أنابيب شرق - غرب في المدينة المنورة هو كذب وبهتان عظيم"، قائلةً: "عملياتنا استهدفت خط أنابيب شرق - غرب في عاصمة العدو السعودي الرياض وليس في المدينة المنورة".

​وجدَّدت تأكيدها أنّها "ستواصل عملياتها نحو العمق السعودي وفي فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وضباطه، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن".

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