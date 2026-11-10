علّق رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، على تصريح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مؤخّرًا: 'إما أن ندمّر إيران أو تدمّرنا إيران"، فقال اللواء عبد اللهي: "من الواضح أنّنا سندمرهم (الصهاينة) بالتأكيد".

أضاف اللواء عبد اللهي، في كلمة خلال مراسم إزاحة الستار عن المدينة الصاروخية الجديدة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إنّ كلام نتنياهو ليس جديدًا؛ فمن الواضح أنّنا سندمرهم (الصهاينة) قطعًا. لقد اختبروا قدرتهم سابقًا، ودخلوا الميدان بكل ما لديهم، لكنّهم لم يتمكّنوا من تحقيق هدفهم".

وتابع قوله: "كان هدفهم تدمير الجمهورية الإسلامية، لكنّهم لم يستطيعوا تحقيقه. ولذلك، وحتى هذه اللحظة، فإنّ الكيان الصهيوني وأميركا هما الخاسران المؤكّدان في الميدان".

ولفت اللواء عبد اللهي الانتباه إلى أنّ "المفاجآت في الحرب المقبلة ستظهر واحدة تلو الأخرى".

وكان نتنياهو قد قال، في مقابلة مع "القناة 7" الصهيونية، الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إنّ "المواجهة (مع إيران) تُمثّل معركة "وجودية" لا مفر منها، تتلّخص في معادلة "إما أنْ ندمّرهم أو يدمّرونا".

وتحدث اللواء عبد اللهي عن أداء القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران، فقال: "بفضل الله، أُنْجِز عمل مذهل. وتُظهِر الإحصاءات أنّ أميركا لم تستخدم في أيّ حرب، خلال فترة زمنية مماثلة، هذه الكمية من الذخائر والمعدّات العسكرية؛ وذلك بهذا الحجم من الذخائر المتطوِّرة التي شاهدنا استخدامها في ميدان المعركة".

وخاطب عناصر القوة الجوفضائية قائلًا: "إنّ ما أدّى إلى فشل أميركا، أكثر من السلاح والمعدّات والإمكانات، هو إرادة البشر؛ إرادة مقاتلين مثلكم ومثل القائد سيد مجيد موسوي (قائد القوة الجوفضائية)".

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