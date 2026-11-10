أكّد قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اللواء مجيد موسوي، أنّ إيران "تمتلك اليوم قدرة موثوقة وفعّالة للتصدي لأيّ تهديد، سواء كان ذلك داخل المنطقة أو خارج حدودها".

أضاف اللواء موسوي، في كلمة خلال مراسم الكشف عن المدينة الصاروخية الجديدة، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إذا دعت الحاجة، سنُسخِِر كامل قدراتنا ضد أصول الأعداء ومصالحهم، سواء داخل المنطقة أو خارجها، ولن يَجْنُوا من ذلك سوى الهزيمة والانكسار".

وأشار إلى أنّ "القدرات التي أورثنا إياها القادة الأجلاء للقوة الجوفضائية باتت تشكِّل اليوم أداة دفاعية قوية وموثوقة؛ سواء لحماية شعبنا العزيز، أو لتنفيذ توجيهات ورؤى القائد العام للقوات المسلحة (أية الله السيد مجتبى الخامنئي) في مواجهة أعدائنا".

وتوجه إلى عناصر القوة الجو فضائية بالقول: "مع ختام كل مرحلة من مراحل تطوير الفرص الجديدة وتعزيز الجاهزية، ستشهدون دخول منتجات وأسلحة ومعدّات جديدة إلى الترسانة العملياتية للقوة الجوفضائية".

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