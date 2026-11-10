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إيران

رضائي: الرد الأميركي على مطالبنا الـ7 مخادع
إيران

رضائي: الرد الأميركي على مطالبنا الـ7 مخادع

2026-11-10 18:53
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أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أنّ "الرد الأميركي مخادع" على مطالب إيران الـ7 بشأن وقف الحرب.

وقال رضائي، في تصريحات، مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: إنّ إيران قدَّمت شروطها الـ7 ونحن ننتظر الرد الأميركي، لكنّ ردّهم الأول لم يكن كافيًا بالنسبة إلينا".

وأوضح: "طلبنا من الأميركيين أنْ يقدّموا ردًا صريحًا وواضحًا على شروطنا، وحتى اليوم لم يقدّموه وقد يقدّمون هذا الرد في المستقبل".

أضاف: "كل ادّعاءات الأميركيين بشأن استمرار التفاوض مع إيران هدفها تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط. كل ادّعاءات الأميركيين بشأن استمرار التفاوض مع إيران وعقد اجتماع في قطر هي محض كذب وافتراء".

وتابع قائلًا: "إنّ الحديث عن وجود خطط لعقد لقاء بيني وبين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس غير صحيح إطلاقًا ولا أساس له من الصحة".

جدير ذكره، أنّ إيران وضعت شروطًا سبعة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، هي: وقف إطلاق النار الشامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، رفع الحصار الأميركي البحري، إلغاء العقوبات الاقتصادية والسياسية، انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، دفع تعويضات الحرب الأميركية - "الإسرائيلية" على إيران، ووقف التدخُّلات والتهديدات الأميركية في الشؤون الإيرانية.

الكلمات المفتاحية
محسن رضائي أميركا إيران المطالب الإيرانية
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