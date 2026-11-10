أظهر استطلاع جديد للرأي أجره "المركز الوطني للبحوث الاجتماعية في بريطانيا" (NatCen) أنّ 78 في المئة من البريطانيين ينظرون إلى "إسرائيل" باعتبارها "تهديدًا خطيرًا للسلام العالمي"، مقارنةً بـ48 في المئة رؤوها كذلك قبل 20 عامًا، في تحوُّل لافت في نظرة الرأي العام البريطاني إليها.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نُشرَت نتاجئه مؤخّرًا أنّ "نسبة البريطانيين الذين يرون "إسرائيل" تهديدًا للسلام العالمي ارتفعت 10 نقاط مئوية خلال عام واحد"، مشيرًا إلى أنّ "صورة "إسرائيل" تضرَّرت على ما يبدو بسبب انخراطها في الصراعات الأخيرة في الشرق الأوسط".

وذكَر أنّ "أقل من نصف البريطانيين كانوا يعتبرون "إسرائيل" تهديدًا خطيرًا للسلام العالمي قبل عقدين، قبل أنْ ترتفع النسبة إلى حوالي 3 ثلاثة أرباع المشاركين (في الاستطلاع) بحلول خريف عام 2024، في أعقاب الحرب على غزة".

أضاف: "تراجعت النسبة لاحقًا إلى نحو الثلثين، قبل أنْ ترتفع مجددًا إلى 78 في المئة في الاستطلاع الأخير، عقب حملة القصف على إيران".

واستنتج المركز أنّ "ذلك قد لا تعكس فقط تقييم البريطانيين لأفعال "إسرائيل" نفسها، وإنّما أيضًا مخاوف من أنْ تؤدّي التطوُّرات المرتبطة بها إلى مواجهة إقليمية أوسع وعدم استقرار جيوسياسي في الشرق الأوسط".

"أميركا تهديد للسلام"

وأظهر الاستطلاع أنّ 74 في المئة من البريطانيين يعتبرون الولايات المتحدة "تهديدًا خطيرًا للسلام العالمي"، مقابل 35 في المئة اعتبروها كذلك في عام 2024، ممّا يعني أنّ النسبة تضاعفت خلال عامين.

وبيَّن المركز أنّ "الولايات المتحدة و"إسرائيل" تمثّلان حالًا أكثر تعقيدًا في نظر الرأي العام البريطاني، باعتبارهما من الحلفاء التقليديين لبريطانيا، في وقت تنتهجان فيه سياسات خارجية ينظر إليها قطاع من الجمهور على أنّها تنطوي على مخاطر متزايدة".

وأظهرت نتائج الاستطلاع "اختلافًا في المواقف بحسب الانتماء السياسي، إذ كان مؤيّدو حزبَيْ "المحافظين" و"الإصلاح" (البريطانيين) أقل ميلًا من مؤيّدي "العمال" و"الديمقراطيين الأحرار" و"الخضر" إلى اعتبار "إسرائيل" تهديًدا خطيرا للسلام العالمي".

كما أظهرت النتائج أنّ "البريطانيين الأصغر سنًا هم أكثر ميلًا من الأجيال الأكبر إلى اعتبار "إسرائيل" والولايات المتحدة تهديدَيْن للسلام العالمي، في مؤشر على تحوُّل جِيلي في النظرة إلى حلفاء بريطانيا التقليديين".

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