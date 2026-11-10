عدّت أوساط ومحافل سياسية وإعلامية عراقية الهزيمة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأميركية إقرارًا واضحًا بفشل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعبثية قراره شن عدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي المقابل، حذّرت قوى وشخصيات عراقية من التدخلات الأميركية وانتهاكات السيادة الوطنية، ومن محاولات واشنطن إثارة الخلاف بين بغداد وطهران ودق إسفين الفرقة بين البلدين.

وفي هذا السياق، رأى ناشطون ومحللون وأصحاب رأي أن إيران لم تغلق الطريق أمام ترامب فحسب، بل أغلقت مضيق هرمز أيضًا، بعد الخسائر التي مُني بها كل من الرئيس الأميركي ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبروا أن طهران حققت فوزًا واسعًا، بعدما فقد ترامب هامشًا مهمًا للمناورة العسكرية والسياسية، وبات يواجه رقابة أشد من خصومه الديمقراطيين، الذين تشير نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى تعزيز نفوذهم في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس.

وكان الأمين العام لحركة كتائب حزب الله العراق، أبو حسين الحميداوي، قد وصف في بيان له الهزيمة الانتخابية بأنها "هزيمة مدوّية" لترامب وحزبه، معتبرًا أنها كشفت تراجع هيبة الولايات المتحدة، وقد تشكل مقدمة لتحولات أوسع قد تمتد آثارها إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد عامين، وربما تفتح الطريق أمام وصول رئيس من أصول عربية أو إسلامية، أو من أبناء الأقليات الملونة، إلى سدة الرئاسة الأميركية.

وأضاف الحميداوي أن هزيمة "الصليبيين الجدد" يمثل نهاية لمشروعهم، معربًا عن أمله في أن تكون هذه النتائج بداية لمسار انهيار وتفكك الولايات المتحدة، ونهاية لمرحلة الهيمنة والاستكبار، وبداية لنظام عالمي جديد أكثر عدلًا، تتراجع فيه سطوة الطغاة وتُستعاد حقوق الشعوب، على حد تعبيره.

وأكد أن إخراج الولايات المتحدة من غرب آسيا وتقليص نفوذها لم يعودا، مجرد أمنيات أو شعارات، بل باتا واقعًا تفرضه موازين قوى جديدة. واعتبر أن المرحلة الراهنة تمثل بداية لتحولات تاريخية في موازين القوى وتراجع مشاريع الهيمنة، مشيرًا إلى أن فرحة النصر في هذه الجولة يشارك فيها الشهداء، وفي مقدمتهم الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، وسائر شهداء المحور الذين بذلوا أرواحهم في سبيل ما آمنوا به.

من جهته، قال الباحث في الشؤون الإقليمية عبد الرضا محمد الزيادي، في حديث إلى موقع "العهد" الإخباري، إن الهزيمة التي مُني بها ترامب وحزبه أثبتت، حجم حماقاته وتهوره وتخبطه، كما أظهرت انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة توقع كثيرون على المستوى العالمي أنها لن تتمكن من الصمود فيها طويلًا.

وأضاف الزيادي أن هزيمة ترامب عبر صناديق الاقتراع، بالتوازي مع إخفاقه في تحقيق أهدافه العسكرية، وحماية أصدقائه وحلفائه، وفرض شروطه ومطالبه، تعني أن إيران نجحت في مواجهته وإلحاق الهزيمة به على مختلف المستويات.

تحذيرات عراقية من التدخل الأميركي

على صعيد آخر، حذّرت قوى وشخصيات سياسية عراقية من استمرار التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية للبلاد، معتبرة أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على الحكومة العراقية لمنع شركات الطيران الإيرانية من استخدام المطارات العراقية، وإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران، وفرض قيود على حركة التجارة بين البلدين، تمثل انتهاكات للسيادة الوطنية، وتكشف، طبيعة الأجندات والمخططات الأميركية التي لا ينبغي السكوت عنها.

وأشارت هذه القوى والشخصيات إلى أن الولايات المتحدة تواصل فرض وصايتها والتدخل في تفاصيل المشهد العراقي، ولا سيما عبر تحركات مبعوثها توم باراك. ورأت أن المطالب الوطنية لا ينبغي أن تقتصر على إنهاء الوجود العسكري الأميركي بصورته الحالية، بل يجب أن تشمل انسحابًا كاملًا وغير منقوص، ووقف تدخل واشنطن في القرار السياسي، وإنهاء هيمنتها على الملفين الأمني والاقتصادي.

وشددت على أن استعادة السيادة العراقية، تقتضي إنهاء جميع مظاهر النفوذ والوصاية الأجنبية التي تعيق استقرار البلاد وتنميتها، معتبرة أن معالجة الوجود العسكري وحده لا تكفي ما دامت أشكال التدخل الأخرى مستمرة في إدارة شؤون العراق وتحديد خياراته السياسية والاقتصادية.

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