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إيران

قاليباف: المدينة الصاروخية الجديدة رسالة واضحة من إيران إلى أعدائها
إيران

قاليباف: المدينة الصاروخية الجديدة رسالة واضحة من إيران إلى أعدائها

2026-11-10 21:30
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اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ "المدينة الصاروخية الجديدة تمثّل رسالة واضحة من إيران إلى أعدائها"؛ مؤكّدًا أنّ "القوات المسلحة الإيرانية هي من ستحدِّد جغرافيا الحرب هذه المرة".

وقال قاليباف، في رسالة بمناسبة إزاحة الستار عن المدينة الصاروخية الجديدة في إيران: "إنّ رسالة هذا الإنجاز الكبير إلى الأعداء الذين لا يزالون يخاطبون الشعب الإيراني بلغة التهديد العسكري واضحة؛ وهي: لا تخطئوا في حساباتكم، وإذا ارتكبتم أيّ حماقة، فإن إيران لن تتردَّد في الرد الدفاعي السريع الذي يفوق تصوُّراتكم، وهذه المرة، ستكون القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من يحدِّد جغرافيا الحرب".

وأشار إلى أنّ "هذه المدينة الصاروخية تشكّل بلا شك جزءًا من مسار بناء ردع مستدام، يقوم على الجاهزية الدفاعية والتقدم المتواصل والتماسك الوطني، ويترسّخ في أذهان الأعداء".

كذلك، اعتبر قاليباف أنّ "الكشف عن هذه المدينة التابعة للقوة الجو-فضائية في الحرس الثوري الإسلامي يجسِّد عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن استقلال البلاد وأمنها وسلامة أراضيها".

وشدّد على أنّ "وراء ما كُشِف عنه اليوم سنوات من جهود العلماء والمهندسين، وحُسن تدبير القادة، والعمل الدؤوب للمقاتلين الذين واصلوا جهودهم ليل نهار، برغم صعوبة الظروف، حتى إنجاز هذا المشروع الكبير والمهم".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني محمد باقر قاليباف أميركا إيران مدينة صاروخية
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