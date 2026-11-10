أكّدت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أصدرت 4 أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضي فلسطينية في محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس والأغوار الشمالية، لتوسيع حدود أوامر سابقة، بمساحة جديدة ومُضافَة تبلغ حوالي 165 دونمًا، بذريعة "أغراض عسكرية".

وقالت الهيئة، في بيان، إنّ "هذه الأوامر تكشف عن تكامل إقامة المناطق العازلة حول البُؤَر وتوسيع الطرق الاستيطانية مع تعزيز المواقع والمسارات العسكرية، بما يرسِّخ السيطرة على الأرض الفلسطينية ويفرض قيودًا إضافية على استخدامها والوصول إليها".

وشدّدت على أنّ "المساحات الموضوعة تحت اليد العسكرية تمثِّل نطاق الاستيلاء المباشر، فيما قد تطال تداعيات التنفيذ أراضي أوسع في محيطها، وتستمر الأوامر الأربعة، وفق نصوصها، حتى نهاية عام 2028".

"ميادين رماية" للاحتلال

وفي سياق ذي صلة، صادقت سلطات الاحتلال على مخطط لإقامة "ميادين رماية" ضمن مخططات تشمل 31 موقعًا استيطانيًا في الضفة الغربية والقدس المحتلتَيْن، وفق ما كشفت عنه الهيئة نفسها، الثلاثاء.

وأوضحت أنّ "المخطط يشمل 29 مستوطنة وتجمُّعًا وحيًّا استيطانيًا، إضافة إلى منطقتَيْن صناعيتين تنتشر على أراضي محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار".

وأضافت أنّ "هذه الخطوة تمهّد لتوسيع مرافق التدريب على استخدام السلاح، في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين ونتائجها القاتلة بحق الفلسطينيين".

كذلك، بيّنت أنّ "المخطط يشمل منطقة "مكابيم" الصناعية المُقامة على أراضي بلدة صفّا في غرب رام الله والبيرة، ومنطقة "تل مريم"، المعروفة باسم "شاعر بنيامين"، على أراضي محافظة القدس"، لافتة الانتباه إلى أنّ نطاق المخطط يمتد من جنوب نابلس إلى محيط القدس، وصولًا إلى مناطق شرقًا في اتجاه أريحا والأغوار".

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