رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة و"إسرائيل" وأوروبا عكست تداعيات السياسات الحربية والاعتداءات التي ارتكبتها هذه الأطراف، مشيراً إلى أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية جاءت خلافاً لرغبات دعاة الحرب والمعتدين.

وفي تصريحات أدلى بها صباح اليوم الأربعاء، قبيل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31)، قال بزشكيان إن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لإجراء حوارات ومشاورات مع قادة الدول، وطرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء الآثار المدمرة للحروب والاعتداءات على البيئة.

وأوضح أن المؤتمر، الذي تشارك فيه 196 دولة، بينها 71 دولة يحضر قادتها على مستوى رؤساء الجمهوريات ورؤساء الحكومات، يتيح لطهران عرض الممارسات الأميركية والإسرائيلية في تدمير البيئة في إيران والمنطقة، وتسليط الضوء على التداعيات البيئية والإنسانية للحروب.

وأضاف أن مشاركته، التي تأتي بدعوة رسمية من نظيره التركي، ستتضمن لقاءات مع قادة ومسؤولين من أكثر من عشر دول، من بينهم الرئيس التركي، لبحث القضايا المناخية والإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة.

وفي ما يتعلق بالعلاقات بين طهران وأنقرة، وصف بزشكيان العلاقات بين البلدين بأنها جيدة للغاية، لافتاً إلى وجود قواسم مشتركة واسعة بينهما في المجالات الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومؤكداً أهمية هذه المشتركات في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم أمن المنطقة.

وأشار إلى أنه سيطرح خلال لقاءاته مع قادة الدول مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" في المنطقة، معتبراً أن تداعيات هذه الممارسات ظهرت أيضاً في نتائج الانتخابات داخل بلديهما، ومن خلال مواقف شعبيهما.

ولفت إلى أن نتائج الانتخابات في أوروبا كذلك جاءت خلافاً لرغبات دعاة الحرب والمعتدين، الذين يرفعون شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان فيما تتناقض ممارساتهم معها.

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