ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهرين، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وزاد خام برنت 71 سنتاً، أو ما يعادل 0.78%، ليبلغ 92.20 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتاً، بنسبة 0.57%، إلى 86.53 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش.

في المقابل، سجل الذهب ارتفاعاً محدوداً، بعدما تكبّد خسائر بنحو 3% في الجلسة السابقة، إذ صعد سعر الأونصة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4043.62 دولاراً، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 4051.10 دولاراً.

وجاء الأداء المحدود للذهب في ظل تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل، عقب صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، ما حدّ من مكاسب المعدن النفيس.

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