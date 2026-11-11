في الحادي عشر من تشرين الثاني 2023، أطلّ سيد شهداء الأمة؛ الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله في آخر خطاب له لمناسبة يوم شهيد حزب الله. يومها، لم يكن ليخطر في بال كثيرين أن يكون هذا الظهور الأخير في المناسبة التي اعتادوا أن ينتظروا كلمته فيها. كما لم يكن ليخطر في بالهم أن من يكرّم الشهداء ويبارك لعائلاتهم انتماءهم إلى قافلة النور، سيصبح بعد أقل من عام واحد شهيدًا. في ذلك الخطاب، توجّه السيد إلى عائلات الشهداء بكلمات حملت من التقدير والوفاء ما يكشف جانبًا من علاقته بهم، فقال: "أنا اليوم في يوم الشهيد أتقدّم من كل عوائل الشهداء، أتقدّم منهم بالتبريك، بانتمائهم إلى هذه القافلة، قافلة النور، قافلة سادة الوجود، قافلة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم فاختارهم شهداء في ركب الأنبياء والأولياء (ص)، وأعترف لهم بالثبات والصلابة والصدق والإخلاص، بالوفاء، بالتضحية، بالزهد في الدنيا، بالتخلي عن كل أطماعها، وبالاستعداد الدائم للعطاء".

ولم يكن إحياء يوم شهيد حزب الله من كل عام بالنسبة إلى السيد محطة سنوية لاستذكار الشهداء وسيرهم فحسب. كان يومًا يستعيد فيه وجوهًا وتفاصيل، ويجدد العهد مع الذين بذلوا أرواحهم على طريق المقاومة. يقف عند تضحياتهم وتضحيات عائلاتهم. بالنسبة إليه لم يكن الشهداء ذكرى تُستحضر في خطاب، بل كانوا جزءًا حيًّا من وجدانه ومسيرته. ولذلك، لم تكن كلماته في تلك المناسبة مجرد عبارات تكريم، بل تعبيرًا عن مكانة خاصة احتلها الشهداء في قلبه. كان يحيي ذكراهم، ويخاطب عائلاتهم، ويبارك لها صبرها وثباتها، مدركًا أن الشهادة تترك خلفها عائلات وأبناء ومسؤوليات.

ولم تكن هذه الأجواء منفصلة عن حياته الشخصية ومسيرته. فالسيد المجاهد الذي عاش حياة الشهداء في كل تفاصيل حياته، سخّر عمره لطاعة الله وللقضية التي آمن بها، وجعل منها محور حياته ووجهة خياراته وتضحياته. ولم يكن الجهاد بالنسبة إليه موقفًا أو مرحلة عابرة، بل دربًا مضى فيه بكل ما يملك، حتى قدّم فلذة كبده؛ نجله السيد هادي، شهيدًا على هذا الطريق، وفقد رفاق عمره وأصدقاءه الواحد تلو الآخر، وهم يلتحقون بقافلة الشهداء دفاعًا عن القضية نفسها. عاش بينهم، وشيّعهم، وحمل ذكراهم، ومضى على الدرب الذي اختاروه وآمنوا به، حتى التحق بهم شهيدًا.

ولم يكن خبر استشهاد السيد حسن قابلًا للتصديق لدى كثيرين، أو ربما كان آخر ما يمكن أن يتوقعوه. طبعًا، لم يكن مستغربًا أن ينال الشهادة من عاش عمره على طريقها، وهو الذي عاش حياته على درب الشهداء، وحمل قضيتهم وتضحياتهم حتى آخر لحظة، لكنّ الصدمة كانت في غياب رجل اعتاد محبّوه أن يروا فيه الحاضر الدائم والسند الذي لا يغيب. كان حضوره بالنسبة إليهم امتدادًا للمسيرة، ولذلك بدا خبر استشهاده أكبر من قدرة كثيرين على الاستيعاب. وربما اكتسبت عبارة قالها سماحته لجمهوره في أحد خطاباته الأخيرة عام 2024 معنى مختلفًا بعد استشهاده، حين قال: "إلى اللقاء في الشهادة..". يومها، لم تمرّ العبارة عابرة على مسامع محبّيه؛ لمعت في أفئدتهم، وتوقفوا عندها طويلًا. تساءل بعضهم عمّا يقصده السيد بهذا اللقاء، وأيّ موعد يضربه معهم. لم يكن كثيرون يتصورون أن تكون الشهادة هي اللقاء الذي يتحدث عنه، وأن تتحول كلماته إلى وداع أخير، يختتم به مسيرة رجل أمضى عمره يستحضر الشهداء وسيرهم.

لكن حكاية السيد مع الشهداء لا تكتمل بالحديث عن تضحياته الشخصية، ولا عن نجله الشهيد ورفاق دربه الذين سبقوه إلى الشهادة، أو عن التحاقه هو بقافلتهم بعد عمرٍ قضاه في استحضارهم وتكريمهم. فثمة وجه آخر لهذه الحكاية، يتجاوز الشهداء أنفسهم إلى من تركوهم خلفهم. وجه تكشفه تفاصيل علاقته بعائلاتهم وأبنائهم، وما حملته من أبوية ورعاية واحتضان واهتمام. وفي حين تكثر الصفات، وتتسع المعاني في رحاب السيد وتتكاثر، حتى تبدو الكلمات، على كثرتها، عاجزة عن الإحاطة بشخصيته ومسيرته. تتصدّر عبارة "أب الشهداء" اللائحة، فتختصر مسيرة رجل لم يكن يكتفي باستحضار شهدائه في خطاباته، بل كان حاضرًا في حياة من تركوهم خلفهم، يسأل عنهم، ويتابع تفاصيلهم، ويعامل أبناءهم كأنهم أبناؤه. فالرجل الذي قدّم ابنه ورفاقه شهداء، لم يكن يرى في الشهادة نهاية علاقته بهم؛ بل ظل حاضرًا في حياة عائلاتهم، يحمل أبناءهم أمانة، ويتابع أحوالهم، ويمنحهم من اهتمامه ما جعل كثيرين منهم يرونه أبًا بعد أبيهم.

أمانة الشهداء.. الأبناء في عين السيد

ولعلّ أكثر ما يكشف عمق هذه العلاقة، ما يرويه أبناء الشهداء وعائلاتهم عن حضور السيد في حياتهم، وعن اهتمام لم يكن موسميًا أو مرتبطًا بالمناسبات، بل امتد إلى أدق تفاصيلهم. ولم تكن علاقة السيد بعائلات الشهداء محصورة بالتعزية أو المواساة في لحظات الفقد. بل امتدت إلى متابعة أحوالهم وتفاصيل حياتهم، حتى شعر كثير من أبناء الشهداء أن السيد لم يكن مجرد قائد يواسيهم بعد رحيل آبائهم، بل أبًا وملاذًا آمنًا يجدون في حضوره الطمأنينة والاحتضان. كان يتعامل مع أبناء الشهداء بمحبة خاصة، ويحرص على أن يشعروا بأنهم ليسوا وحدهم، وأن آباءهم ــ وإن غابوا ــ لم يتركوا عائلاتهم خارج دائرة الاهتمام والرعاية. لم تكن هذه العلاقة مجرد عاطفة أو تعبير وجداني، بل كانت تُترجم في متابعة أحوالهم، والسؤال عن تفاصيل حياتهم، والاهتمام بما يشغلهم، حتى في أدق الأمور.

ووفق متابعين لهذا الملف عن كثب، فإنّ السيد كان مطّلعًا على الكثير من شؤون عوائل الشهداء. قريبًا من تفاصيل بيوتهم، حتى بدا كأنه يعيش معهم. يلجؤون إليه في أمورهم الحياتية والخاصة، ويستشيرونه في خيارات تتعلق بمستقبل أبنائهم ودراستهم واختصاصاتهم الجامعية، فيسألونه عن المكان الأنسب لمتابعة تعليمهم، أو عن الاختصاص الذي ينبغي أن يختاروه، ويطلبون رأيه في قراراتهم. ولم يكن يتعامل مع هذه الأسئلة باعتبارها تفاصيل عابرة، بل يمنحها اهتمامه ووقته، ويتابع ما يترتب عليها.

وكانت الرسائل التي تصله من أبناء الشهداء تحمل الكثير من العفوية والمحبة. يرسلون إليه رسوماتهم، ويكتبون كلمات بسيطة يعبّرون فيها عن حبهم وشوقهم للقائه، أو يطلبون منه تحقيق أمنية صغيرة أو هدية رمزية. وبحسب مطّلعين على هذه التفاصيل، كان السيد يحرص على قراءة رسائلهم والاطلاع على رسوماتهم والرد عليهم، وتلبية ما يستطيع من طلباتهم، مهما بدت بسيطة. فهذه التفاصيل الصغيرة كانت بالنسبة إليه جزءًا من علاقة أبوية لم تكن تقف عند حدود السؤال عن الأحوال، بل تتجلى في الإصغاء إلى رغباتهم ومشاركتهم اهتماماتهم وإدخال الفرح إلى قلوبهم.

ولم يقتصر هذا الاهتمام على أبناء الشهداء، بل شمل أبناء المجاهدين وبعض المجاهدين الذين كانوا يطلبون منه هدايا رمزية، فيحرص على تلبية طلباتهم بما يستطيع. كانت تلك المبادرات، على بساطتها، تحمل معنى أعمق من الهدية نفسها؛ إذ تعكس حرصه على ألّا يشعر هؤلاء بأنهم بعيدون عنه، وأن لكل واحد منهم مكانة في اهتمامه.

أما الشهداء نبض فؤاد السيد، فكانوا حاضرين في وجدانه على الدوام؛ في خطاباته ودعائه. في لهفته ودمعته كلما استُحضرت سيرة أحدهم، أو عُرض نشيد يخلّد ذكراه، أو ظهرت مشاهد توديع الشهداء ومواقف عائلاتهم. لم تكن تلك اللحظات تمرّ عليه مرور الكرام. بل كانت تستحضر لديه وجوهًا وأسماءً وتضحيات، وتكشف عمق الصلة التي ربطته بهم وبمن تركوهم خلفهم، حتى أتى اليوم الذي التحق فيه العبد الصالح بقافلة النور شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا، فصار "أب الشهداء" شهيدًا.

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