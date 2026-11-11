محمد خواجوئي- صحيفة "الأخبار"

تُعيد الضغوط الداخلية الأميركية خلط أوراق المواجهة مع إيران، مع صعود الأصوات الداعية إلى وقف الحرب وإحياء الدبلوماسية، في مقابل تشدّد طهران واستمرار استعداداتها العسكرية، وسط تساؤلات حول فرص الاتفاق واحتمالات التصعيد.

طهران | بعد أسبوع على هزيمة «الحزب الجمهوري» في انتخابات «الكونغرس» الأميركي النصفية، وفي ظلّ تصاعد الانتقادات الموجَّهة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب وأنصار حربها على إيران، واقتراب وزير الدفاع، بيت هيغسيث، من خطر الإقالة، يبدو أن التيّار الداعي إلى إنهاء الحرب داخل الإدارة، والذي يتصدّره نائب الرئيس جي دي فانس، نجح في اكتساب وزن أعلى في معادلة القرار، على الأقلّ في المدى الراهن. ويتمثّل أبرز مؤشرات ذلك، في تأجيل الضربة العسكرية المُرتقبة ضدّ إيران، ومنح الدبلوماسية فرصة أخيرة إضافية. لكن مدى استقرار هذا الوضع ووصوله إلى نتائج ملموسة، لا يزالان موضع تساؤل، خصوصاً أن الهوّة الفاصلة بين مطالب الطرفَين لا تزال واسعة. فبينما يشدّد الجانب الإيراني على ضرورة قبول واشنطن بشروطه، تكتفي الأخيرة بوصف تلك الشروط بـ«غير الواقعية».

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه مساعي الوساطة القطرية؛ إذ أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أمس، أن اللقاء الذي جرى، أول من أمس، في واشنطن، بين رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وترامب، كان «إيجابياً»، مُضيفةً أن المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران شهد «تقدّماً»، وأن الجانبَين أبديا «ردود فعل إيجابية»، من دون الخوض في التفاصيل. غير أنها أكّدت في الوقت نفسه أنها «لا تستطيع الحديث عن قرب الاتفاق أو بُعده». وسجّل آل ثاني، أيضاً، غداة محادثاته في واشنطن، حضوراً «غير مُتوقّع» في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في باريس. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، فقد عقد المسؤول القطري لقاءات مع وزراء الخارجية الأوروبيين ووزير الخارجية السعودي، وأبدى تفاؤلاً حذراً حيال إمكانية التوصّل إلى مخرج دبلوماسي، مؤكداً أن «الفرصة ما زالت قائمة لتفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وتوسيع نطاق النزاع». وفي المقابل، زعم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، المعروف بتشدّده ودعمه لخيارات التصعيد، أمس، أن «إيران ترغب في التوصّل إلى اتفاق، لكنها غير مُستعدّة له بعد»، مجدّداً وصف مطالبها بأنها «غير واقعية».

وفي خضمّ ذلك، تنشط بورصة الشائعات والتكهّنات السياسية؛ وكان أبرزها في الأيام الماضية التصريحات المنسوبة إلى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالين، بشأن عقد اجتماع قريب بين فانس وأمين «المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني، محسن رضائي، في الدوحة. ورغم أن وسائل إعلام تركية مُعتبرة سارعت إلى نفي هذه الأنباء، إلّا أن اتساع رقعة الشائعة دفع المسؤولين الإيرانيين إلى التعقيب عليها؛ إذ وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقارير عن لقاء مُرتقب بين فانس ورضائي بأنها «لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً عدم وجود أيّ برنامج لعقد هكذا اجتماع. وشدّد على أن «السبیل الوحيد لإنهاء الحرب» يكمن في قبول الشروط الإيرانية المُعلَنة ضمن خطّة طهران «لليومَين»، والتي ما زالت مطروحة على الطاولة. ومن جهته، حثّ رضائي - من دون إشارة مباشرة إلى شائعة لقائه بفانس - على «الكفّ عن فبركة الأخبار الكاذبة والمفاوضات الوهمية»، معتبراً أن «الوقت حان للاستسلام للشروط السبعة لإيران».

ويُستشفّ من تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن طهران، في أعقاب هزيمة «الجمهوريين» في الانتخابات، ووقوع ترامب في مأزق ضغوط الداخل الأميركي، باتت أكثر تصلّباً في مواقفها، عادّةً الظرف الراهن الأنسب لانتزاع أقصى قدر من التنازلات الأميركية، في مقابل تقديم الحدّ الأدنى من جانبها. وتسود أروقةَ صنع القرار في إيران قراءتان متباينتان حيال سلوك الإدارة الأميركية: تذهب أولاهما إلى أن القيود المفروضة على ترامب، ومن بينها ضغوط دول المنطقة والتململ الداخلي وصعود التيّار المعارض للحرب مع إيران، فضلاً عن المخاوف من جدوى شنّ حرب جديدة، باتت تدفع نحو تقليص احتمالات نشوب حرب شاملة وموسّعة، مرجّحةً أن يكون ترامب وضع على أجندته خيارات تجمع بين التوصّل إلى اتفاق مقرون بضغط اقتصادي، والتلويح باستخدام الخيار العسكري. وفي المقابل، يشكّك أصحاب القراءة الثانية في ترجيح ترامب للخيارات الدبلوماسية، متسائلين باستغراب: «إذا كان ترامب في أشدّ الحاجة إلى إبرام اتفاق مع إيران قبيل الانتخابات، فلماذا يُقدِم على إبداء مرونة تجاه طهران بَعدها؟»، ليخلصوا إلى أن الرئيس الأميركي ربّما يرى الآن فرصة مثالية للتحضير الخفي لتنفيذ ضربة أو عمل عسكري.

ويبدو أن تجارب التفاوض السابقة، والتي تخلّلتها عمليات عسكرية أميركية، دفعت المسؤولين الإيرانيين إلى رفع مستوى استعداداتهم العسكرية، بالتوازي مع مواصلة المسارات الدبلوماسية. وكان أحدث المؤشرات في هذا السياق، كشْف «الحرس الثوري»، أمس، عن أحدث «مدينة صاروخية» تحت الأرض، تابعة للقوة الجوفضائية فيه. وتخلّل مناسبةَ الكشف، التي حضرها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء علي عبد اللهي، وقائد القوة الجوفضائية، العميد مجيد موسوي، عرض أنواع من الصواريخ الباليستية والجوّالة ومنصات إطلاقها، فيما حذّر عبد اللهي، بالمناسبة، من أن «العدو إذا ارتكب حماقة، فسيكون ردّنا أبعد من المنطقة»، مُضيفاً أن «مُفاجآت الحرب المقبلة ستتكشّف تباعاً، وأن آثار الصواريخ المتقدّمة في ميدان المعركة ستُفاجِئ الأعداء».



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