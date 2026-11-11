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ليست الشهادة في وجدان من نشأوا على قيم المقاومة مجرد لحظة يرتقي فيها الإنسان، بل هي خلاصة مسيرة من التربية والإيمان والعطاء، تبدأ منذ السنوات الأولى، حين تتشكل شخصية الفتى على حب الناس والوطن، ويتعلم معنى المسؤولية والانضباط وخدمة المجتمع. وفي هذه المسيرة، لا يُختصر الشهيد الكشفي بصورة المقاتل الذي حمل سلاحه دفاعاً عن أرضه وأهله، بل تتسع صورته لتشمل المربي الذي احتضن الأجيال، والقائد الذي صنع الفرق، والمتطوع الذي جعل من خدمة الناس جزءاً من حياته اليومية.

هكذا تبدو حكاية شهداء كشافة الإمام المهدي ، الذين حملوا معهم إلى ميادين التضحية ما تربوا عليه في الجمعية من قيم وأخلاق ومهارات، فكانت لهم بصمات لم تقتصر على ميدان المواجهة، بل امتدت إلى التربية والعمل الاجتماعي والإنساني والفني. وبين ذاكرة الشهداء ومسؤولية الأجيال التي تركوها خلفهم، تتجدد الأمانة بأن تبقى أسماؤهم وسيرتهم حاضرة، وأن تتحول تضحياتهم إلى نهج تربوي ووطني لا ينقطع.

في حديث لموقع العهد الإخباري بمناسبة يوم الشهيد، يتناول رئيس جمعية كشافة الإمام المهدي، الشيخ نزيه فياض، خصوصية الشهيد الكشفي، وما يميز شخصيته عن سواها، وكيف أسهمت البيئة التربوية التي نشأ فيها في تكوين قادة وشباب تركوا بصماتهم في مجتمعاتهم وفي ميادين المقاومة، مؤكداً أن الشهداء كانوا عنوان هذه المسيرة وقادتها، وأن الوفاء لهم لا يكون بحفظ أسمائهم وصورهم فحسب، بل بمواصلة الطريق الذي بذلوا أرواحهم في سبيله.

الشهداء.. عنوان المسيرة وتاريخها

يقول الشيخ فياض في مستهل حديثه إن هذه المسيرة المباركة، التي انطلقت قبل عقود، كان الشهداء عنوانها الأساسي، وقادتها، ومدادها الذي كُتب بدمائهم، فيما بقيت تضحياتهم أساساً لما تحقق من إنجازات وأمجاد. فالشهادة، وفق فياض، ليست تفصيلاً طارئاً في تاريخ هذه المسيرة، بل هي جزء من هويتها ومن القيم التي قامت عليها واستمدت منها قدرتها على الاستمرار.

ومن هذا المنطلق، يوضح أن أبناء كشافة الإمام المهدي يشكلون جزءاً من المجتمع المقاوم ونسيج الوطن الذي تعرض لاعتداءات متواصلة ومجازر متلاحقة، تركت آثارها في أجيال متعاقبة نشأت في ظل العدوان، وحملت في ذاكرتها وتجربتها بصماته. ومن الطبيعي، بحسب تعبيره، أن يكون هؤلاء الشباب والقادة جزءاً من هذه المسيرة، وأن ينال بعضهم شرف الشهادة دفاعاً عن بلدهم ومجتمعهم وأهلهم ودينهم.

ويلفت إلى أن هؤلاء الشهداء لم يصلوا إلى تلك المواقف من فراغ، بل نشأوا في جمعية كشفية تربوية غرست فيهم الإيمان والتدين والطهارة والنقاء، وربّتهم على حب الأهل والوطن، وعززت لديهم روح المبادرة وتحمل المسؤولية، فكانوا سبّاقين في مختلف الميادين.

الشهيد الكشفي.. مقاتل ومربٍّ وخادم لمجتمعه

وعند الحديث عن خصوصية الشهيد الكشفي، يشدد الشيخ فياض على أن ما يميّز القائد في كشافة الإمام المهدي أنه لم يكن مقاتلاً يدافع عن الوطن فحسب، بل كان أيضاً خادماً لمجتمعه وأهله، وشريكاً في تربية الأجيال ورعايتها، وحاضراً في مختلف المجالات التي تحتاج إلى عطاء واهتمام.

ويشرح أن القائد الكشفي كان يؤدي أدواراً متعددة، تبدأ من تربية الفتيان والشباب ومتابعتهم، ولا تنتهي عند تقديم الخدمات للأهالي والمشاركة في الأنشطة الشبابية والاجتماعية والفنية والإعلامية. ولذلك، فإن شهداء الجمعية يحملون بصمات متنوعة؛ فمنهم من ترك أثراً تربوياً، ومنهم من تميز في المجال الفني أو الإعلامي، ومنهم من كان حاضراً في ميادين الخدمة الاجتماعية والعمل التطوعي.

ويضيف أن هذه الخصوصية ترتبط بطبيعة المناهج التربوية التي يتدرج فيها المنتسبون إلى الجمعية منذ بداياتهم، والتي تعمل على إعداد شباب يمتلكون المهارات والكفاءات، ويعرفون كيفية تنظيم أنفسهم والعمل ضمن فريق، ويتحلون بالانضباط والقدرة على تحمل المسؤولية وتقديم الخدمة، سواء للأجيال الناشئة أو للمجتمع بمختلف فئاته.

ومن هنا، لا ينظر فياض إلى الشهيد الكشفي باعتباره مجرد فرد ارتقى في ميدان المواجهة، بل كشخصية متكاملة تشكلت عبر سنوات من التربية والعمل والعطاء، وحملت معها إلى مختلف الميادين أخلاقيات الخدمة وروح المسؤولية والعمل الجماعي.

تربية تصنع الالتحام.. وأثر يتجاوز حدود الجمعية

وفي معرض حديثه عن حضور أبناء كشافة الإمام المهدي خلال المعارك الأخيرة وما قدموه من تضحيات، يوضح الشيخ فياض أن الجمعية، بصفتها مؤسسة تربوية، ليست على تماس مباشر أو ارتباط تنظيمي بالعمل المقاوم، إلا أن أبناءها من الشباب والفتيان، نتيجة التربية التي يتلقونها، يبادرون بأنفسهم إلى الالتحاق بهذا العمل والاندماج في ميادينه.

ويشير إلى أن هؤلاء الشباب الذين يعرفهم محيطهم الكشفي والتربوي بأخلاقهم المميزة وتعاملهم الحسن وخدمتهم للناس، قد لا يعرف كثيرون أنهم يمتلكون أيضاً هماً وعزيمة، وأن لهم أدواراً في العمل المقاوم. ويؤكد أن قرار الالتحاق يعود إليهم كأفراد، وهو أمر لا تكون المؤسسة بالضرورة مطلعة على تفاصيله، ولا سيما أن هذا الخيار يرتبط بمساراتهم الشخصية.

لكن فياض يتوقف عند الأثر الذي يتركه الشهيد حين يكون قائداً ومربياً على صلة مباشرة بالأجيال والفرق الكشفية، متسائلاً عن حجم ما تصنعه سيرته ودماؤه في نفوس الفتيان والشباب الذين عرفوه وتربوا على يديه.

ويجيب بأن هؤلاء الشباب ينشأون على محبة قائدهم الشهيد، ويتخذونه قدوة ونموذجاً، ويحملون ذكراه معهم في مسيرتهم. كما أن المهارات والروحيات والأخلاقيات التي اكتسبها القائد الكشفي خلال تجربته التربوية تنتقل معه إلى الميادين الأخرى التي يعمل فيها، فتظهر في سلوكه وتعاطيه مع المحيطين به، وتمنحه حضوراً أخوياً وإنسانياً وأخلاقياً ووجدانياً مميزاً.

وبذلك، فإن أثر القائد الشهيد لا يتوقف عند لحظة استشهاده، بل يستمر في الأجيال التي عرفته، وفي الشباب الذين تأثروا بشخصيته، وفي كل من حمل شيئاً من تجربته وقيمه.

أمانة الشهداء.. ألا تُنسى أسماؤهم ولا صورهم

وفي ختام حديثه، يوجه الشيخ فياض رسالة وجدانية إلى أهالي الشهداء، الذين يصفهم بأنهم الشركاء الأساسيون في تربية هؤلاء الشباب وصناعة شخصياتهم، مؤكداً أن الأهل كانوا في المرتبة الأولى من مسيرة التربية، فيما كانت الجمعية شريكاً ثانياً في احتضانهم ومواكبتهم.

ويشدد على أن ذاكرة الشهداء ينبغي أن تبقى متجذرة عبر الأجيال، من خلال الجمعية والأهالي الذين يعتبرهم جميعاً أهله، موجهاً التحية إلى العائلات التي قدمت أبناءها رياحين على مذبح الوطن، دفاعاً عن الأرض وحماية للمقدسات.

أما إلى الشهداء أنفسهم، فيتوجه فياض بكلمات تحمل معنى الوفاء والاستمرار، إذ أنهم أدوا الأمانة بصدق مواقفهم وثباتهم على النهج، وأن ما بقي على الأحياء هو أن يستمدوا من شجاعتهم الدافع لمواصلة الطريق وحفظ ما تركوه من مسؤولية.

ويختم بالتأكيد أن الأمانة تقتضي الثبات على هذا النهج، ومواصلة تربية الأجيال على حب الإمام المهدي، وحب الوطن والمجتمع، والاستعداد لبذل الأرواح في سبيلهما.

ففي يوم الشهيد، لا تستعيد كشافة الإمام المهدي أسماء قادتها وشبابها الذين ارتقوا فحسب، بل تستعيد حكايات المربين والخدام وصنّاع الأجيال، أولئك الذين تركوا في كل فرقة كشفية أثراً، وفي كل قلب عرفهم ذكرى، وفي كل جيل أمانة لتبقى الشهادة حاضرة في التربية كما في الميدان، وتبقى السيرة التي كتبها أصحابها بالعطاء والتضحية جزءاً من ذاكرة لا تنقطع.

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