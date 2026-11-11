ركض عامل البناء يحمل بيده صحيفة عدد اليوم، 10/11/1982، وصل إلى الورشة لاهثًا، يلتقط أنفاسه متلهفًا لإخبار زملائه خبرًا مؤسفًا. إعلان مبوَّب صغير في زاوية أحد الأخبار. أحمد جعفر قصير(20 عامًا). إلى جانب الاسم صورة فتى أسمر وَفْرة شعره الكثيف مصفَّفة إلى الجهة اليمنى. ملامح محايدة. لا حزن فيها ولا فرح؛ كأي صورة تُلتقط لإنجاز معاملة رسمية. تحت الصورة كان الإعلان الآتي: غادر منزل والديه ولم يعد منذ الخميس 4 تشرين الأول. الرجاء ممن يعرف عنه شيئًا الاتصال بأحد الرقمين 7/353106.

حدِّقوا في الصورة. الصورة قديمة تختلف عن ملامح شاب لبناني عمل معهم مدة من الزمن سبَّاكًا. معلم الأدوات الصحية، الوافد من لبنان إلى السعودية حديثًا، كان في السادس من حزيران الماضي يستريح معهم استراحة الغداء حين مرت على الشاشة مشاهد اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لبنان، مشاهد القصف والتدمير والمجازر والدبابات تدهس في طريقها كل شيء. طرق بيده على الطاولة متوعدًا: سترون ما سنفعله بهم.

مسكين أحمد؛ عاد إلى لبنان ليحرر أرضه فابلتعته الحرب الأهلية. انضم إلى آلاف المفقودين والمغيبين قسرًا.

حين توَّعد أحمد العدو على مسامعهم انتابهم – ربما - شعور بالتعاطف والإشفاق، وكذا لم تكن لدى ابن الـ19 عامًا أي أفكار عمَّا قد يصنع، فهو ما زال في مقتبل العمر، ولم يسبق له أن حمل سلاحًا أو انتمى إلى أي حزب، وكل ما يعرفه عن الثورة والمقاومة سكن وجدانه عبر الأثير من طهران ومن فلسطين ومن لبنان حيث حطت الثورة الفلسطينية رحالها، وها هو الاجتياح يضعه في مواجهة الحقيقة المرة ويدفعه إلى أتونها.

هاجر مع الأهل إلى ليبيا حين كان في الثامنة من عمره، ثم مع والده وشقيقه موسى إلى السعودية في العام 1981، حيث امتهن العمل في السِّباكة (السنكرية)، أي تصليح كل ما يتعلق بالأعمال الصحية المنزلية، وما لبث أن أصبح معلِّمًا في المهنة.

أكثرُ عمره القصير قضاه في الغربة، ومع هذا فإن الاجتياح استفز فيه كلَّ الحنين والشوق، وولَّد فيه رغبة جامحة للرد على العدوان ورفع الحيف والظلم عن أهل بلده. كأنه يردِّد بلهجات متداخلة بين المشرق والمغرب: فشَروا، ديرتنا مش يتهنّوا بيها.

في آب من العام نفسه قفل عائدًا إلى الوطن المحتل حتى عاصمته بيروت. ولأن الاحتلال تمدد من الجنوب إلى الوسط وبعض الجبل والبقاع، فإن المقاومين الأوائل بعد مواجهات خلدة بدؤوا يخططون لمواجهة احتلال طويل الأمد. الأولوية الآن لشحن السلاح إلى الخطوط الأمامية؛ خاصة مع بدء الاندحار الصهيوني بداية من العاصمة بيروت، ولاحقًا من صيدا وصولًا إلى ما عُرف بالشريط المحتل بعد العام 1985. في هذه الفترة نفذ المقاومون الإسلاميون سلسلة من العمليات المتنوعة، شملت استهداف الجنود الصهاينة سواء في الآليات العسكرية أو في باصات نقلهم من فلسطين إلى لبنان أو بين المناطق اللبنانية، عبر تفجير العبوات والقنص وإلقاء القنابل وغيرها.

وحين كان البلد يتآكل، تنهشه الحروب الداخلية وتعبث فيه لعبة الأمم، كانت المجموعة التي تكونت بأكثر من نواة هنا وهناك، تنأى بنفسها عن مل ذلك، وعينها على التصدي للعدو الذي كاد يلتهم الوطن، ووجد فيها أحمد ضالته، حيث اشترك في نقل السلاح والتجهيز للعمليات البدائية ضد قوات الاحتلال في طول الجنوب وعرضه.

وكان النشاط الإسلامي يواكب الطلائع الأولى ويوجِّهها، عبر ثلة من العلماء والكوادر التي كانت لها تجارب، سواء في الأحزاب الوطنية أو الفصائل الفلسطينية أو في التشكيلات الإسلامية المتنوعة، مثل حزب الدعوة واتحاد الطلبة المسلمين وغيرها. كان المسجد نقطة الانطلاق ومنبر الوعي ومحراب القرب والترقِّي.

ومثلما وجد أحمد في العمل المقاوم بابه إلى ما توعد الاحتلال به، كان المسجد مأواه وسَلواه، يبني في رحابه نفسَه روحيًا، يهيِّئها لمهامَّ حاسمة تنتظره. وفي المسجد أيضًا نسج صداقات مع أتْرابٍ يشاركونه الهمَّ نفسَه والأهدافَ نفسَها. ولكن أحمد طرق الباب كما لم يطرقه أحد من قبل. ماذا يكلِّفنا مقر الحاكم العسكري؟ سيارة مفخخة؟ برأيكم ما كمية المتفجرات؟ كان يسأل لا ليُجاب، بل ليعرف من يلاقيه في وسط الطريق الوعر. وفي المسجد جوهر الفكرة - الفتح. أسرَّها إلى رفيق الدرب رضا حريري. وكان عبد المنعم قصير ثالثهما.

تعاون رضا وأحمد على استطلاع المكان. كذلك استغل أحمد عمل والده في تجارة الخضار والفواكه، فتطوع لمساعدة الأهل، منصرفًا عن مهنته الأساس. ومع كل طلبية خضار يدلف من ديرقانون إلى الحسبة في صور؛ يسلك طريق العباسية مرورًا بمنطقة جل البحر، حيث سيطر العدو على مبنى عزمي واتخذ منه مقرًا للحاكم العسكري. يراقب المكان ذهابًا وإيابًا، غُدُوًّا ورواحًا، بالبيكآب الأبيض الذي اشتراه في السعودية، بعد أن باع سيارته، وحضر به برًّا إلى لبنان.

من هذا المقر اضطُر إلى الحصول على تصريح للدخول إلى بلدته دير قانون النهر. أحمد الذي وصفه الشهيد أبو الفضل كركي بأنه كان يخزّن الكثير من الغضب والرغبة في الانتقام من العدو، لم يحصل على التصريح بهدوء الخاضع بل اصطدم بالضابط الصهيوني وحصلت بينهما مشادة عنيفة شاء الله ألّا تنتهي باعتقاله.

هكذا بدأت رحلة أحمد الجهادية الشخصية، والتي لم تدم أكثر من ثلاثة أشهر، لتتوَّج بأهم عملية في تاريخ الصراع ضد العدو الصهيوني كما وصفها السيد حسن نصر الله.

في ١٩ أيار 1985 ظهر اسم أحمد قصير للمرة الثانية إلى العلن، بعد تحرير دير قانون النهر، وهذه المرة لا مفقودًا بل فاتحًا لعهد الاستشهاديين.

يومها وقف القيادي الشاب في حزب الله؛ السيد حسن نصر الله، ليعلن من على منبر حسينية دير قانون النهر مسؤولية الحزب عن تفجير مقر الحاكم العسكري في صور، وأن الذي نفذ العملية هو ابن البلدة أحمد جعفر قصير: غادر منزل والديه ليسكن أشرف منازل الأرض والسماء. عرفنا عنه شيئًا وغابت عنا أشياء.

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